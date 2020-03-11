2020-03-11T17:01:40+03:00
Общество

Стало известно, какие элитные пермские школы будут проводить набор в пятые классы

На их сайтах уже появилась информация о количестве мест, а вскоре появятся и критерии отбора
Алена ОВЧИННИКОВА
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Всего в Перми будут набирать около 700 дополнительных мест в пятые классы.Всего в Перми будут набирать около 700 дополнительных мест в пятые классы.Фото: Василий Вахрин
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С 2020 года элитные пермские школы, лицеи и гимназии будут проводить дополнительный набор на обучение по программам повышенного уровня с 5 класса. Подробнее об этом «Комсомолка» писала в материале «Элитные пермские школы будут набирать талантливых учеников в пятые классы».

Эти школы будут набирать талантливых пятиклассников. Фото: Instagram Людмила Серикова.

Эти школы будут набирать талантливых пятиклассников. Фото: Instagram Людмила Серикова.

10 марта начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова разместила в своем Instagram пост о том, какие именно образовательные учреждения будут проводить индивидуальный отбор в 5 класс.

Уже сейчас на сайтах школ появилась информация о количестве дополнительных мест, до 20 марта будет озвучен порядок и критерии отбора.

Прием заявлений начнется 1 апреля и продлится до 7 мая.

Этапы проведения отбора в 5 классы. Фото: Instagram Людмила Серикова.

Этапы проведения отбора в 5 классы. Фото: Instagram Людмила Серикова.

По всем вопросам индивидуального отбора можно обращаться к администрации конкретной школы или непосредственно в департамент образования по тел. (342) 212-70-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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