Элитные пермские школы будут набирать талантливых учеников в пятые классы

У одаренных пермских школьников появилась возможность попасть на учебу в элитные школы, гимназии и лицеи. И если сейчас ваш ребенок учится в четвертом классе в общеобразовательной школе и проявляет особые способности в изучении отдельных дисциплин, то у него появился шанс.

В этом году 44 статусные школы Перми – а это все лицеи, гимназии и школы с углубленным изучением предметов - откроют дополнительный набор в пятые классы. Всего будет открыто около 700 мест. О том, когда подавать заявление и как проходить отбор, рассказали в городском департаменте образования.

- 1 марта на сайтах всех школ, гимназий и лицеев, которые будут вести индивидуальный отбор в пятый класс, появится количество мест, которые будут открыты для детей с других микрорайонов, под программы углубленного изучения предметов, - пояснила начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова. - На сайте будут опубликованы условия, критерии и особенности этих программ. Ряд школ в марте планируют провести Дни открытых дверей, чтобы подробнее рассказать об особенностях программ и достижениях школы.

Если родители и ребенок выбирают это учебное заведение, то заявить об этом они должны с 1 апреля по 7 мая. Подать заявление можно как лично, так и в электронном формате, оно будет точно также зарегистрировано.

Позже на сайте школ появится расписание индивидуальных встреч и собеседований. Они пройдут в конце мая, когда у ребенка закончится учебный год. Каждая школа решает самостоятельно, как будет проходить собеседование, но общие рекомендации для проведения отбора в ближайшее время будут разработаны департаментом образования.

- У родителей в связи с этим могут появиться вопросы, как готовить ребенка к тестированию и нужно ли заниматься ли с репетиторами, - продолжила Людмила Серикова. – Считаю, что важно не напрягать детей в конце учебного года, они итак от учебной нагрузки устанут. К тому же в конце 4 класса все школьники проходят аттестацию, и учителя обязательно займутся с ними обобщением всего курса.

На собеседование, которое будет проводиться с семьей и ребенком, нужно будет принести портфолио, чтобы у школы появилось представление о том, чем будущий пятиклассник интересуется, и какие у него победы.

- В нашей школе подобный индивидуальный отбор проходит каждый год, так как мы набираем детей с пятого класса, - рассказывает директор пермской IT-школы № 10 Валентина Ефимова. – Процедура отработана, она стандартная, в этом году у нас будет набираться два пятых класса. Это будет прохождение теста, который подготовит школа и собеседование с семьей. Мы задаем вопросы родителям, родители задают вопросы школе, так как все последующие семь лет у нас будет идти совместная работа с семьей.