«Нас не кормят, у нас нет воды». Семья пермяков не может вернуться домой из Арабских Эмиратов

- Я гражданка Российской Федерации, нахожусь в Арабских Эмиратах, вторые сутки нас не выпускают из страны, - записала видео-обращение на своей странице в соцсетях пермячка Дарья Р. - Власти закрыли воздушное пространство, хотя знают, что у них в стране на данный момент находится более двух тысяч русских туристов. Нас не кормят, у нас нет воды, нас разместили в гостиницах, мы хотим, но не можем покинуть эту страну. Спасибо всем за поддержку, нам очень хочется домой.

«Поверили обещанию, что отдых будет замечательным»

Дарья - режиссер из Перми. 14 марта она купила путевку у Anex Tour через Pegas touristik. Улетела с мужем 16-го, вернуться домой они должны были в ночь с 23 на 24 марта.

Путевка закончилась, туристы сидят на чемоданах. Фото: предоставлено Дарьей Р.

- На момент покупки тура, оператор в Перми заверил, что все отлично, в стране нет эпидемии коронавируса, никаких проблем не будет, - объясняет пермячка. - Хотя на момент оформления путевки, туроператор уже знал, что в связи с карантинными мерами по коронавирусу в стране закрыты все пляжи, бассейны при отелях, отменены шведские столы, закрыты все достопримечательности города и экскурсии. Но, не смотря на это, нам продали тур, заверив, что все прекрасно и что проблем с вылетом не возникнет.

Отпуск в условиях комендантского часа

Поэтому в Арабских Эмиратах пермским туристам пришлось гулять по городу самостоятельно и смотреть достопримечательности, передвигаясь своим ходом на метро или такси.

В гостинице забрали загранпаспорта в обмен на получение карты от номера. Фото: предоставлено Дарьей Р.

- Мы купили две экскурсии у местных и успели три раза попасть на городской общественный пляж, - говорит Дарья. - Но пару дней назад в Дубае закрыли все и магазины и пляжи, а в городе ввели комендантский час. Сейчас здесь не работают кафе.

В гостинице у россиян забрали загранпаспорта, в обмен на получение карты от номера. Дарья обращалась в российское консульство, но пока никакой информации нет.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

- Еще проблема в том, что у меня закончились необходимые лекарства, которые я пью регулярно, а здесь их не купить, - объясняет женщина. – После возвращения домой мы будем составлять претензионное письмо.

«КП» будет следить за ситуацией с возвращением пермских туристов на Родину.

Стало известно, что не так давно россиян покормили и дали по небольшой бутылке воды. Однако до этого без еды и воды они провели около 18 часов, хотя среди тех, кто не смог вылететь в Россию, есть не только взрослые, но и пожилые люди и маленькие дети.

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