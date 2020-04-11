2020-04-11T13:01:59+03:00
Общество

Что работает в Перми в период самоизоляции

Публикуем полезную информацию в период самоизоляции
Анна МАЛЫШЕВА
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Киоски с прессой работают в режим самоизоляции.Киоски с прессой работают в режим самоизоляции.Фото: Василий Вахрин
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В Перми продолжается всеобщая самоизоляция. Как известно, некоторым компаниям разрешили работать, но большая часть частного бизнеса продолжает простаивать. Расскажем, что еще работает в режим самоизоляции в Перми.

Продуктовые магазины, аптеки, чрезвычайные и аварийные службы, госслужащие, продолжают работать.

В детских садах работают дежурные группы.

Разрешено работать нотариусам.

Также могут работать все те, кто может обеспечивает доставку товаров.

Отделения Сбербанка, но по измененному графику.

Уточнить режим работы конкретного отделения можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

Общественный транспрорт сократил количество поездок. Временно прекратили работу автобусные маршруты № 12, 33, 40, 41,52

Посмотреть обновленное расписание движения общественного транспорта можно на сайте МКУ «Гортранс», http://www.map.gortransperm.ru/

Напомним, с 6 апреля пермякам разрешили выезжать на дачи, но только для того, чтобы сменить место самоизоляции.

В многофункциональном центре МФЦ можно получить множество государственных услуг и документов для физических и юридических лиц. Сайт: http://mfc-perm.ru/

КСТАТИ:

Проблемы с холодной водой и канализацией - «Новогор-Прикамье» по номеру 068.

«Пермэнерго» бесплатный номер: 8 (800) 25-01-220.

Заявления по нарушению работы с вывозом мусора принимает «Теплоэнерго». Здесь ежедневно с 9.00 до 18.00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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