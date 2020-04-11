Что работает в период самоизоляции в Индустриальном районе Перми

Жизнь в режиме самоизоляции для пермяков стала настоящим испытанием. Многим пришлось изменить привычный образ жизни, закрыты социальные объекты и ведомства, но не прерывают свою работу все городские службы и системы жизнеобеспечения города, звонки от жителей принимаются по телефонам «горячих линий».

Продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, доставка еды из кафе и ресторанов. «Комсомолка» публикует полезные телефоны и расскажет, что работает в период самоизоляции в Ленинском районе Перми.

Больницы и поликлиники

Чтобы побороть распространение новой коронавирусной инфекции в Пермском крае, было принято решение, о изменении организации работы медицинских учреждений. Прием пациентов в плановом порядке запрещен. Также не проводятся плановая диспансеризация и плановые профилактические прививки.

Женские консультации также не принимают пациенток, врачи сами должны приходить к беременным домой. Стоматологические поликлиники оказывают медицинскую помощь только в экстренной или неотложной форме. Травмпункты продолжают работу.

Чтобы получить рецепт на льготные лекарства тем, кому они положены будут выписаны врачом на дому. Для этого пациенту необходимо обратиться по телефону в поликлинику по месту прикрепления.

Для одиноких маломобильных пациентов предусмотрена доставка льготных рецептов в аптечные организации или доставка льготных лекарств из аптек на дом.

Для этого пациент может позвонить по телефону Горячей линии ОНФ: 8 (800) 200 34 11 и Скорой социальной помощи 8 (800) 100 83 05.

МФЦ

МФЦ закрыты для посетителей, но многие виды госуслуг пермяки могут получить в электронном виде, не выходя из дома с помощью Единого портала государственных услуг, электронных сервисов Росреестра и личного кабинета налогоплательщика. С 7 апреля специалисты центров «Мои Документы» будут выезжать к пермякам для выдачи готовых документов по ранее принятым заявлениям. Записаться на выездное обслуживание МФЦ для получения документов можно по телефону: 8-800-550-05-03.

ООО «Перммакулатура»

«Перммакулатура» принимает макулатуру для переработки и создания новой бумаги. Чтобы сохранить леса, которые делают наш воздух чище и сделать бумагу не из живых деревьев, компания перерабатывает вторсырье. Принимает газеты, журналы, книги, архивы, картон, пленка стрейч, пленка ПНД и ПВД, пластмассовые ящики и пластиковые бутылки. Можно установить в офис или кабинет специальную коробку-накопитель для сбора бумаги, ее доставят и установят бесплатно. Увезут бумагу по мере накопления. А также «Перммакулатура» обслуживает продуктовые магазины.

Адрес приема макулатуры: улица Рабочая 19/1.

Режим работы: 8.00-20.00

Телефон: 286-22-22

Viber, WhatАpp: 8 964 19 02 444, Сергей

Сайт: http://kartona.net/

«Сквознякам.нет»

Компания «Сквознякам.нет» придет на помощь, когда ремонт окна становится жизненной необходимостью: поставить новый стеклопакет, разбилось стекло, сломалась ручка, перестала открываться/закрываться створка.

Если нужно срочно исправить неполадку, никуда ходить не нужно, позвоните и назначьте удобное время для ремонта. Специалисты компании соблюдают все меры предосторожности. Работают в масках и перчатках. До 19 апреля «Сквознякам.нет» предоставляют скидку до 25%.

Телефон: 204-26-23

Травмпункт

Травмункт принимает только экстренных пациентов, прикрепленных к поликлиникам Индустриального района. Повторные приемы отменены.

Адрес: улица Братьев Игнатовых, 3

Режим работы: круглосуточно

Телефон: 221-82-22

Агрофирма «Усадьба»

В связи с всеобщей самоизоляцией дачники переживают, как сложится дачный сезон, ведь поездки на дачу в режим самоизоляции приравнивались к выходу из дома без уважительной причины, что грозило штрафом. С 8 апреля пермякам разрешены поездки на дачи, но на время, как смену места самоизоляции. Агрофирма «Усадьба» предлагает доставку всего самого необходимое для будущего садово-огородного сезона: семена, рассада овощей и цветов, семенной картофель, лук-севок

Доставка работает по всем районам города сервисом Яндекс Доставка и собственными курьерами, для этого нужно сделать заказ на нашем сайте usadba.perm.ru и с вами свяжется менеджер по поводу оплаты и возможностей доставки.

Адрес:

Петропавловская, 19

Мира, 89

Ласьвинская, 37а

Лодыгина, 9

Пермский район - пос. Фролы, ул. Сибирская, 28а

Телефон: 277-54-26

Сайт: usadba.perm.ru

Магазин «Солнечный миф»

Несмотря на самоизоляцию, продолжает работать магазин детской одежды «Солнечный миф». Дети так быстро растут, за месяц самоизоляции малышам может потребоваться новая одежда. Если вы не успели купить все необходимое для новорожденного, сделать это можно в «Солнечном мифе». Швейный цех начал производство многоразовых хлопковых масок для детей и взрослых, которые не найти в пермских аптеках. Если сумма покупки составит 1500 рублей, доставка товаров будет для вас бесплатная. Если менее этой суммы - 200 рублей.

Покупатели могут смело звонить руководителю сети магазинов «Солнечный миф» Татьяне Дылдиной. Она поможет определить, какой магазин находится ближе всего к вам и готов к дистанционным продажам. Затем продавец из магазина совершит на ваш номер видеозвонок, или отправит фото товара и сориентирует по ассортименту.

Адреса магазинов: улица Карпинского,29, Давыдова,18

Единый телефон сети: 8 800 234 75 10

Татьяна Дылдина, руководитель розничной сети: 8-951-938-30-10, viber 8-902-83-23-183

Сайт: https://sunmif.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/sunmifshop

Коммунальные службы

В будние дни с 9 утра до 18 часов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и содержания улично-дорожной сети можно звонить в приемную администрации Индустриального района 227-92-20.

Проблемы с холодной водой и канализацией - «Новогор-Прикамье» по номеру 068.

«Пермэнерго» бесплатный номер: 8 (800) 25-01-220.

Заявления по нарушению работы с вывозом мусора принимает «Теплоэнерго». Здесь ежедневно с 9.00 до 18.00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55.

Сбербанк

Сбербанк уведомляет своих клиентов, что все офисы в Перми и Пермском крае работают в обычном режиме.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 также будут работать в стандартном режиме

Тем не менее, Сбербанк убедительно просит клиентов предварительно уточнять режим работы конкретного отделения либо на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» либо в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Сбербанк убедительно просит клиентов соблюдать рекомендации краевых властей и Роспотребнадзора, не создавать очереди и не подвергать риску свое и чужое здоровье. Все клиенты, пришедшие в отделение, в любом случае получат помощь. Очереди возникают чаще всего при открытии отделения. Этого можно избежать, если прийти в банк в течение дня. Во всех отделениях Сбербанка приняты меры безопасности: нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции, сотрудники банка работают в масках и перчатках. Также Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка. «Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов, - говорят в банке. - В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация».

Заказ продуктов через интернет-магазин

С наступлением карантина в Перми, привычные походы в магазин стали для многих недоступны. На выручку пришли интернет-магазины продуктов питания. Сделать заказ можно на сайте mango-product.ru. В центральные районы Перми доставка от «Манго» будет бесплатной, если заказ будет на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. При меньшей сумме заказа или в отдаленные районы доставка обойдется от 150 до 300 рублей.

Доставляет продукты на дом сеть магазинов «Семья» semya.ru/dostavka-produktov. Если сумма заказа более 2000 рублей, его обещают привезти бесплатно, исключение составляют отдаленные районы. Для пенсионеров эта сумма снижена до 500 рублей. Экспресс-доставка стоит 249 рублей.

Еще один поставщик продуктов на дом - «Меtrо». Сайт delivery.metro-cc.ru, на своем сайте магазин предупреждает покупателей, что получить быстро заказ не получится, ждать придется около недели. Стоимость доставки – 199 рублей. За заказ весом более 30 кг придется доплатить по 4 рубля за каждый дополнительный кг. Интернет-магазин СберМаркет Заказ товаров на СберМаркете sbermarket.ru тоже можно получить не ранее, чем через шесть дней. Доставка работает с 9.00 - 22.00. Стоимость первой доставки - 98 рублей за стандартный заказ, все последующие заказы - 158 рублей за стандартный заказ. Если вес заказа превышает 30 кг, то за каждый дополнительный килограмм придется доплатить по 4 рубля.

Торговые центры

В связи с эпидемиологической ситуацией магазин Леруа Мерлен закрыт. Товары можно заказать на сайте https://perm.leroymerlin.ru/ и забрать их в пункте выдачи магазина или заказать доставку.

Сеть «Пятерочка» перешли на режим работы с 9.00 до 23.00. Для посещения магазинов пожилым людям предлагают специальные часы. Их просят приходить за продуктами до 10 часов утра в понедельник и четверг. Остальным пермякам предлагают в это время в магазин не заходить. Торговая сеть «Семья» продолжает работу в обычном режиме. Сеть магазинов «Магнит» сократила график работы некоторых магазинов. В обычном режиме работают магазины «Ленты».

Стоматологи «Юнит» и «Юнит-Бэби»

Стоматологии ведут ежедневный прием пациентов только по экстренным показаниям. Если у вас возникла зубная боль, сломался или сильно разрушился зуб, выпала пломба или коронка, есть припухлость в области десны или щеки - позвоните в «Юнит».

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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Транспорт

C 2 апреля в Прикамье действует режим полной самоизоляции. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин, аптеку или выгуливать домашних животных в своем дворе. Количество поездок на общественном транспорте уменьшилось.

Поэтому временно прекратили работу автобусные маршруты № 12, 33, 40, 41,52

Посмотреть обновленное расписание движения общественного транспорта можно на сайте МКУ «Гортранс», http://www.map.gortransperm.ru/