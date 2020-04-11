Что работает в период самоизоляции в Орджоникидзевском районе Перми

Жизнь в режиме самоизоляции для пермяков стала настоящим испытанием. Многим пришлось изменить привычный образ жизни, закрыты социальные объекты и ведомства, но не прерывают свою работу все городские службы и системы жизнеобеспечения города, звонки от жителей принимаются по телефонам «горячих линий».

Продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, доставка еды из кафе и ресторанов. «Комсомолка» публикует полезные телефоны и расскажет, что работает в период самоизоляции в Ленинском районе Перми.

МФЦ

МФЦ закрыты для посетителей, но многие виды госуслуг пермяки могут получить в электронном виде, не выходя из дома с помощью Единого портала государственных услуг, электронных сервисов Росреестра и личного кабинета налогоплательщика. С 7 апреля специалисты центров «Мои Документы» будут выезжать к пермякам для выдачи готовых документов по ранее принятым заявлениям. Записаться на выездное обслуживание МФЦ для получения документов можно по телефону: 8-800-550-05-03.

Больницы и поликлиники

Чтобы побороть распространение новой коронавирусной инфекции в Пермском крае, было принято решение, о изменении организации работы медицинских учреждений. Прием пациентов в плановом порядке запрещен. Также не проводятся плановая диспансеризация и плановые профилактические прививки.

Женские консультации также не принимают пациенток, врачи сами должны приходить к беременным домой. Стоматологические поликлиники оказывают медицинскую помощь только в экстренной или неотложной форме. Травмпункты продолжают работу.

Чтобы получить рецепт на льготные лекарства тем, кому они положены будут выписаны врачом на дому. Для этого пациенту необходимо обратиться по телефону в поликлинику по месту прикрепления.

Для одиноких маломобильных пациентов предусмотрена доставка льготных рецептов в аптечные организации или доставка льготных лекарств из аптек на дом.

Для этого пациент может позвонить по телефону Горячей линии ОНФ: 8 (800) 200 34 11 и Скорой социальной помощи 8 (800) 100 83 05.

Коммунальные службы

В будние дни с 9 утра до 18 часов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и содержания улично-дорожной сети можно звонить в приемную администрации Орджоникидзевского района 263-46-80.

Проблемы с холодной водой и канализацией - «Новогор-Прикамье» по номеру 068.

«Пермэнерго» бесплатный номер: 8 (800) 25-01-220.

Заявления по нарушению работы с вывозом мусора принимает «Теплоэнерго». Здесь ежедневно с 9.00 до 18.00 будет работать многоканальный дежурный телефон: 236-90-55.

Транспорт

C 2 апреля в Прикамье действует режим полной самоизоляции. Выходить на улицу можно только в ближайший магазин, аптеку или выгуливать домашних животных в своем дворе. Количество поездок на общественном транспорте уменьшилось.

Поэтому временно прекратили работу автобусные маршруты № 12, 33, 40, 41,52

Посмотреть обновленное расписание движения общественного транспорта можно на сайте МКУ «Гортранс», http://www.map.gortransperm.ru/

«Сквознякам.нет»

Компания «Сквознякам.НЕТ» придет на помощь, когда ремонт окна становится жизненной необходимостью: поставить новый стеклопакет, разбилось стекло, сломалась ручка, перестала открываться/закрываться створка.

Если нужно срочно исправить неполадку, никуда ходить не нужно, позвоните и назначьте удобное время для ремонта. Специалисты компании соблюдают все меры предосторожности. Работают в масках и перчатках. До 19 апреля компания «Сквознякам.нет» предоставляет скидку до 25%.

Телефон: 204-26-23

Стоматологи «Юнит» и «Юнит-Бэби»

Стоматологии ведут ежедневный прием пациентов только по экстренным показаниям. Если у вас возникла зубная боль, сломался или сильно разрушился зуб, выпала пломба или коронка, есть припухлость в области десны или щеки - позвоните в «Юнит».

Врачи клиник готовы проконсультировать вас в онлайн формате. Для визита в клинику не требуются пропуска или разрешения.

Адреса: Сибирская , 94 и Юрша, 25/1

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Сайт: https://skunit.ru/

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Агрофирма «Усадьба»

В связи с всеобщей самоизоляцией дачники переживают, как сложится дачный сезон, ведь поездки на дачу в режим самоизоляции приравнивались к выходу из дома без уважительной причины, что грозило штрафом. С 8 апреля пермякам разрешены поездки на дачи, но на время, как смену места самоизоляции. Агрофирма «Усадьба» предлагает доставку всего самого необходимое для будущего садово-огородного сезона: семена, рассада овощей и цветов, семенной картофель, лук-севок

Доставка работает по всем районам города сервисом Яндекс Доставка и собственными курьерами, для этого нужно сделать заказ на нашем сайте usadba.perm.ru и с вами свяжется менеджер по поводу оплаты и возможностей доставки.

Адрес:

Петропавловская, 19

Мира, 89

Ласьвинская, 37а

Лодыгина, 9

Пермский район - пос. Фролы, ул. Сибирская, 28а

Телефон: 277-54-26

Сайт: usadba.perm.ru

Сбербанк

Сбербанк уведомляет своих клиентов, что все офисы в Перми и Пермском крае работают в обычном режиме.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 также будут работать в стандартном режиме

Тем не менее, Сбербанк убедительно просит клиентов предварительно уточнять режим работы конкретного отделения либо на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» либо в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Сбербанк убедительно просит клиентов соблюдать рекомендации краевых властей и Роспотребнадзора, не создавать очереди и не подвергать риску свое и чужое здоровье. Все клиенты, пришедшие в отделение, в любом случае получат помощь. Очереди возникают чаще всего при открытии отделения. Этого можно избежать, если прийти в банк в течение дня. Во всех отделениях Сбербанка приняты меры безопасности: нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции, сотрудники банка работают в масках и перчатках. Также Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка. «Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов, - говорят в банке. - В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация».

Заказ продуктов через интернет-магазин

С наступлением карантина в Перми, привычные походы в магазин стали для многих недоступны. На выручку пришли интернет-магазины продуктов питания. Сделать заказ можно на сайте mango-product.ru. В центральные районы Перми доставка от «Манго» будет бесплатной, если заказ будет на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. При меньшей сумме заказа или в отдаленные районы доставка обойдется от 150 до 300 рублей.

Доставляет продукты на дом сеть магазинов «Семья» semya.ru/dostavka-produktov. Если сумма заказа более 2000 рублей, его обещают привезти бесплатно, исключение - отдаленные районы. Для пенсионеров эта сумма снижена до 500 рублей. Экспресс-доставка стоит 249 рублей.

Еще один поставщик продуктов на дом - «Меtrо». Сайт delivery.metro-cc.ru, на своем сайте магазин предупреждает покупателей, что получить быстро заказ не получится, ждать придется около недели. Стоимость доставки – 199 рублей. За заказ весом более 30 кг придется доплатить по 4 рубля за каждый дополнительный кг.

Заказ товаров на СберМаркете sbermarket.ru тоже можно получить не ранее, чем через шесть дней. Доставка работает с 9.00 - 22.00. Стоимость первой доставки - 98 рублей за стандартный заказ, все последующие заказы - 158 рублей за стандартный заказ. Если вес заказа превышает 30 кг, то за каждый дополнительный килограмм придется доплатить по 4 рубля.

Торговые центры

В связи с эпидемиологической ситуацией магазин Леруа Мерлен закрыт. Товары можно заказать на сайте https://perm.leroymerlin.ru/ и забрать их в пункте выдачи магазина или заказать доставку.

Сеть «Пятерочка» перешли на режим работы с 9.00 до 23.00. Для посещения магазинов пожилым людям предлагают специальные часы. Их просят приходить за продуктами до 10 часов утра в понедельник и четверг. Остальным пермякам предлагают в это время в магазин не заходить. Торговая сеть «Семья» продолжает работу в обычном режиме. Сеть магазинов «Магнит» сократила графики работы некоторых магазинов.