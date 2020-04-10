«Это время, чтобы больше узнать своего ребенка». Многодетная пермячка советует, как с детьми пережить самоизоляцию

Завершается первая неделя дистанционной учебы пермских школьников. Пожалуй, самой непростой она выдалась для мам и пап, которым приходилось организовывать обучение и свободное время своих детей. 10 апреля во время эфира на радио «Комсомольская правда»-Пермь» (96,6 FM) шел разговор том, как провести время с детьми на самоизоляции с пользой.

Своими советами с радиослушателями поделилась Председатель пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Нас много» Ирина Ермакова.

«А покажи нашу кошку всем!»

- Детей у меня трое, и я считаю, что это не так много, потому что среди моих знакомых есть такие мамы, у которых пятеро, шестеро и даже семеро детей и все они школьники, - говорит Ирина Ермакова. – Сейчас многие пишут мне со всех уголков Пермского края: «Ирина, у меня пятеро, что мне делать?». А я восхищаюсь ими и поддерживаю, как могу: «Я с вами, мы - молодцы, мы победим карантин!»

Проблемы есть разные. Многие сейчас работают на удаленке. Важно выходя в онлайн с коллегами, чем-то занять детей. Чтобы не было такого, что они в эфир попадают. Принесут, к примеру, кошку и просят: «А покажи нашу кошку всем!» И коллеги смотрят, какая в семье живет кошка.

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Четкий тайминг

На площадке ресурсного центра «Пермь семейная» сейчас запущено несколько онлайн-программ, в рамках которой состоялась лекция психолога: «Как жить дома вместе и не сойти с ума».

Специалисты говорят, что мамам на время самоизоляции важно весь день распределить по четкому графику – таймингу. Важно научить этому и детей. Занять их так, чтобы не было свободного времени, чтобы они бесцельно не скакали.

Еще детей нужно научить переключаться. Не секрет, что многие сейчас проводят время в гаждетах. Для родителей на какое-то время - это отвлекающий фактор, но очень важно контролировать контент, заглядывать хоть краем глаза, что они там смотрят, во что играют. И важно ограничивать время, проведенное в интернете.

Делегировать полномочия

- Еще стоит разобраться с меню, потому что у меня дома все со своими особенностями и прихотями, - говорит Ирина Ермакова. – Приходится готовить не один завтрак, а два, так как один ребенок попросил манную кашу, другой гречневую. И это тоже надо принять. Зато в других вопросах я вспомнила, что я - руководитель, и делегировала часть полномочий старшей дочери. Самое сложное для меня было скачать и установить все программы, по которым предстояло учиться младшим детям. Я этого не люблю, но мне пришлось бы во все это вникать, поэтому я сказала дочери: «Вот тебе двое прекрасных детей, вот их учебная программа. Пожалуйста, отчитайся мне через час, а моя задача – приготовить вам вкусный обед, который наполнит вас силами и оптимизмом!» Постепенно с учебой все наладилось. Даже смотрю, дети стали отличниками. Что ни предмет - то у нас пятерка! Но, с другой стороны, уроки пока мы учим достаточно долго.

«Погуляйте на балконе!»

Если можно так выразиться, то период вынужденной самоизоляции - это словно путешествие в свою семью, время, когда твои дети рядом с тобой 24 часа в сутки. И надо ценить такие моменты, потому что сейчас можно больше узнать своего ребенка и понять: вот он твой оплот и то, что приносит радость.

- Конечно, иногда эмоции зашкаливают и хочется хлопнуть дверью, но ты понимаешь, что идти-то некуда, - улыбается многодетная мама. - И тогда ты говоришь детям: «Идите погуляйте на балкон!»

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