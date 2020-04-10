Режим самоизоляции в Перми: как не заразиться при походе в магазин

В период распространения коронавирусной инфекции очень важно уберечь себя и своих близких от заболевания: чаще мыть руки, дезинфицировать помещение, меньше бывать в общественных местах и, конечно, следить за тем, какие продукты вы употребляете в пищу и понимать, как их правильно выбрать. Как не заразиться при походе в магазин, рассказали врачи пермского Центра медицинской профилактики.

- Когда собираетесь в магазине, в первую очередь необходимо уточнить, какие продукты у вас уже есть, можно составить список продуктов. При планировании важно соблюдать принципы сбалансированного рациона питания.

- В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках.

- Первым делом выберете продукты, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящуюся продукцию - молочные продукты, полуфабрикаты, кондитерские изделия - возьмите в самую последнюю очередь.

- Отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно если не планируете их жарить, тушить или варить.

- Обращайте внимание на срок годности и состав продуктов. Некоторые ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию.

- Обратите внимание, в каких условиях продукция хранится в магазине, и соответствуют ли они температурным режимам, которые указанные производителем. Если температура хранения в месте реализации выше указанной производителем, лучше отказаться от покупки товара, так как вы рискуете приобрести испорченную продукцию, которая может вызвать пищевое отравление или кишечную инфекцию.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».