Коронавирус в Перми, последние новости на 8 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

32 больных коронавирусом – такие цифры официально подтверждены в Пермском крае на 8 апреля 2020. Причем у 11 человек диагноз был установлен впервые 7 апреля.

Среди вновь выявленных больных коронавирусом - главный врач Пермского онкодиспансера Максим Мезенцев и его супруга, вернувшиеся в марте из отпуска, проведенного на Сейшельских островах. Остальные 9 человек заразились уже в Перми от носителей вируса.

- Путаница в результатах тестов (сначала показывали наличие инфекции, потом - ее отсутствие, сейчас - снова наличие) связана с тем, что вирус имеет особенность то проявляться, то затухать, - рассказали в оперативном штабе. - Что касается Мезенцева и его супруги, то они давно изолированы, сам главврач находится в больнице в отдельном боксе. У людей, контактировавших с Мезенцевым после его возвращения из отпуска, вирус не был обнаружен.

За все время эпидемии в Перми два человека умерло, шестеро - выздоровели и выписаны. Накануне из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали 37-летнюю женщину, лечившуюся от коронавируса. Она посещала Словению, Португалию. Сейчас самочувствие пермячки удовлетворительное, она отпущена домой.

В больницах находятся 43 человека: 24 больных коронавирусом, а также 19 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, тесты которых отправлены на проверку в федеральные лаборатории.

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