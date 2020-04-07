2020-04-07T19:36:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Прикамье священник поднялся в небо на воздушном шаре, чтобы прочитать молитвы о спасении от коронавируса

Отец Максим взял с собой в небо икону Божьей Матери
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Воздушный шар облетел город за час 20 минутВоздушный шар облетел город за час 20 минутФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Настоятель храма во имя Архистратига Михаила в Кунгурском районе Пермского края Максим Кайгородов поднялся в небо на воздушном шаре, чтобы помолиться о спасении жителей от коронавируса. Это не первый священнослужитель, который освятил Кунгур с воздуха. Впервые это совершил настоятель Спасо-Преображенского храма Борис Бартов еще в 2005 году. Пилотом воздушного шара был тогда президент Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края Андрей Вертипрахов. Он же поднялся в воздух и сейчас, вместе с отцом Максимом.

- У меня уже был опыт полетов со священниками, - рассказал «Комсомолке» Андрей Вертипрахов. - Это было давно, но, видно, сейчас этот опыт вспомнили в связи с духовной защитой от коронавируса. Отец Максим взял с собой икону Божьей Матери. Он читал молитвы в небе о спасении жителей города от всех болезней, в том числе и от коронавируса.

Отец Максим летал на аэростате впервые. Он признался, что вообще-то боится высоты, но ради святого дела решился на этот полет. Воздушный шар поднялся с площадки возле села Неволино, потом долетел до Кунгура, облетев его окраины. Все время полета – а он продолжался час 20 минут – отец Максим читал молитвы и осенял город с высоты Тихвинской иконой Божьей Матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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