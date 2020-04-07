2020-04-07T14:03:48+03:00
Коронавирус Covid-19

«Третий тест оказался положительным». У главврача пермского онкоцентра коронавирус

После возращения из-за границы он не ушел на карантин, а вышел на работу. Сейчас вместе с супругой они изолированы в отдельном боксе в больнице. [аудио, видео]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Максим Мезенцев вернулся из Турции в середине марта, а заболел через несколько дней. Фото: Пермский краевой онкологический диспансерМаксим Мезенцев вернулся из Турции в середине марта, а заболел через несколько дней. Фото: Пермский краевой онкологический диспансер
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Результаты лабораторных тестов, пришедшие из федерального центра 7 апреля, поставили финальную точку в диагнозе главврача пермского онкоцентра Максима Мезенцева. Уже две с лишним недели он лежит в отдельном боксе инфекционной больницы и проходит лечение.

Страна не была в перечне опасных

Эта громкая история началась 24 марта, когда стало известно, что вернувшийся из Турции главврач краевого онкологического диспансера был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Вместе с ним в больнице оказалась и его супруга, с которой они вместе отдыхали за рубежом.

Однако вернувшись домой, главврач не самоизолировался дома, а вышел на работу. Он общался с коллегами, принимал участие в совещаниях, а потом почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Тест на коронавирус, сделанный в Перми показал положительный результат, но для подтверждения диагноза повторный тест отправили в федеральную лабораторию. И результат, пришедший оттуда, оказался отрицательным. Тогда Максим Юрьевич сам изъявил желание раскрыть данные о себе.

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- В середине марта я вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, а по возвращении у меня не было никаких признаков заболевания ОРВИ, - сообщил он общественности через пресс-службу минздрава.

Проверили всех, с кем контактировал главврач

Несколько раз за прошедшие две недели в СМИ попадала информация, что состояние больного только ухудшается, и на днях пациенту сделали третий тест на опасную инфекцию. 7 апреля пришел результат: у Максима Мезенцева – коронавирус. У его супруги – тоже.

- Путаница в результатах тестов (сначала показывали наличие инфекции, потом - ее отсутствие, сейчас - снова наличие) связана с тем, что вирус имеет особенность то проявляться, то затухать, - объясняет главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Кирилл Овчинников. - Его природа до конца не изучена. Что касается Мезенцева и его супруги, то они давно изолированы, сам главврач находится в больнице в отдельном боксе.

По началу у медицинского сообщества, да и у всех пермяков такое несерьезное отношение главврача к ситуации вызвало шок.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Кирилл Овчинников об особенностях тестирования на коронавирус.

- Мы очень удивлены таким поведением Мезенцева, ведь это очень ответственный человек, даже перфекционист, он любит, чтобы все было по правилам, - объяснил «КП-Пермь» источник в медицинских кругах.

Действия главврача проверяет краевой минздрав, онкоцентр сейчас работает в особом режиме, а всех, кто контактировал с заболевшим доктором, прошли тестирование на коронавирус. К счастью, они оказались здоровы.

К слову сказать, пациенты, находящиеся сейчас в краевой инфекционной больнице, массово жалуются на антисанитарию, отсутствие у врачей средств индивидуальной защиты и плохое питание.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил министру здравоохранения края Оксане Мелеховой в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и дать оценку действиям главврача.

Тем более, что среди тех, у кого подтвердилось заболевание коронавирусом, есть работники данной больницы, в связи с чем два отделения были закрыты на карантин.

- Мы обязаны обеспечить безопасность, нормальное питание и другие условия для пребывания людей в стационарах, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Все необходимое для этого у нас есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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