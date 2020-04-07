2020-04-07T05:09:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Перми на 7 апреля 2020 года составило 21 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 7 апреля 2020 года
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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По данным на 7 апреля 2020, в Пермском крае официально зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, два человека умерло, пятеро – выздоровели. В больницах находятся 46 человек: 16 человек с коронавирусом, а также 30 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, тесты которых отправлены на проверку в федеральные лаборатории.

На самоизоляции на данный момент находятся 4695 человек, в связи с контактами с зараженными, а также те, кто вернулся их зарубежных поездок, но не имеет симптомов заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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