Число заболевших коронавирусом в Перми на 7 апреля 2020 года составило 21 человек

По данным на 7 апреля 2020, в Пермском крае официально зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией, два человека умерло, пятеро – выздоровели. В больницах находятся 46 человек: 16 человек с коронавирусом, а также 30 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, тесты которых отправлены на проверку в федеральные лаборатории.

На самоизоляции на данный момент находятся 4695 человек, в связи с контактами с зараженными, а также те, кто вернулся их зарубежных поездок, но не имеет симптомов заболевания.

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности 00:00 00:00

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