2020-04-03T22:05:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Перми на 4 апреля 2020 года составило 21 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 4 апреля 2020 года
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пациентов с коронавирусом планируется размещать в шести пермских больницах.Пациентов с коронавирусом планируется размещать в шести пермских больницах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На 4 апреля в Перми и Пермском крае число заболевших коронавирусом составило 21 человек. Первый заболевший, напомним, был зарегистрирован в регионе 13 марта. Ровно за три недели эта цифра увеличилась с одного до 21 человека. Увы, двое из этого списка, скончались.

Это 48-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, и 36-летняя пермская журналистка Анастасия Петрова. Пермяк заразился коронавирусом после поездки в Испанию, а Анастасия Петрова после контактов с вернувшимися из-за границы людьми.

На лечении в больницах продолжают находиться 16 человек. Трое уже выписались и находятся дома. По информации оперштаба по борьбе с коронавирусом, еще 3033 человека находятся на домашней самоизоляции.

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У них нет симптомов ОРВИ, у всех взят мазок на коронавирус, эти пермяки находится под наблюдением врачей. Днем ранее эта цифра была почти на 500 человек больше, причина ее уменьшения в том, что 14-дневный карантин у людей заканчивается и, если за это время болезнь не проявила себя, их снимают с наблюдения.

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае начал действовать режим полной самоизоляции, выходить из дома имеют право медики, сотрудники правоохранительных органов и те, кто поддерживает жизнедеятельность города.

3 апреля власти Прикамья разрешили передвигаться по городу тем пермякам, которые ухаживают за пожилыми родственниками. Оформить пропуск для этих целей можно удаленно в территориальных управлениях Министерства социального развития.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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