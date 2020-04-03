Эпидемиолог рассказала, могут ли кошки и собаки заразиться короновирусом

В режиме полной самоизоляции домашним животным повезло больше, чем их хозяевам. Собак можно выгуливать не дальше 100 метров от дома. У многих возник вопрос, могут ли домашние животные быть переносчиками новой коронавирусной инфекции? Может их не стоит выводить на прогулки? Эти вопросы мы задали специалистам Роспотребнадзора и ветеринарам.

Домашние животные не восприимчивы к новой коронавирусной инфекции

Специалисты успокаивают: «Животные не могут заразить человека коронавирусной инфекцией».

- Кошки или собаки могут передавать бактериальные инфекции человеку - стригущий лишай, например, - объясняет Евгений Мельницкий, ветеринар Государственной ветеринарной клиники Перми. - Домашнее животное может заразиться коронавирусом, так как в природе разновидностей коронавируса много, но не новым COVID-19, с которым сейчас борется весь мир. Соответственно для человека домашние животные не опасны. Наоборот, кошки и собаки могут приобрести больше болезней от человека, нежели мы от них.

Переносчиками COVID-19 могут быть дикие животные

- Природным резервуаром этого вируса являются летучие мыши, отвечает Ирина Фельдблюм, - заведующий кафедрой эпидемиологии, профессор ПГМУ. - За счет летучих мышей вирус сохраняет себя в природе. А промежуточными хозяевами вируса становятся хорьки, грызуны. Они могут послужить переносчиками вируса, но и то только, если мы съедим их мясо. Риски здесь практически отсутствуют. От домашних животных заразиться коронавирусной инфекцией невозможно.

Так что одевать маску на морду собаке нет никакого смысла, но тщательно мыть лапы после прогулки не ленимся. Старайтесь держаться подальше от других людей, выгуливающих собак, хотя бы на необходимом расстоянии в 1,5 метра. Выходите на прогулку рано утром, когда на улице мало людей или поздно вечером. Придя домой, вымойте тщательно руки и помойте лапы своему животному.

Можно ли выгуливать животных в Перми во время самоизоляции

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