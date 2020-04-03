В Перми спасатели освободили щенков, которые запутались в колючей проволоке

3 Апр 2020 2020-04-03T11:21:51+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на территории насосной станции на улице Бушмакина двое щенков запутались в колючей проволоке. Они сильно порезались, по всему телу были раны.

Местные жители вызвали на место ЧП спасателей. Щенков освободили и выпустили с территории насосной станции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестные оставили собаку на ночь в машине. Собачка свернулась на сидении и ждала хозяев

ИСТОЧНИК KP.RU