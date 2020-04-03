2020-04-02T14:29:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Польше, последние новости на 2 апреля 2020: в стране 2554 случая заражения, 43 человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Польше
Анна МАЛЫШЕВА
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С начала заболеваемости коронавирусной инфекцией в Польше выздоровели 13 человек.С начала заболеваемости коронавирусной инфекцией в Польше выздоровели 13 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По официальным данным Министерства здравоохранения Польши на 2 апреля, в стране выявлено 2554 случая коронавируса, 13 человек выздоровели, 43 умерли. За сутки число погибших увеличилось на 10 человек.

Чтобы остановить распространение вируса в Польше, власти вынуждены принять дополнительные меры. За нарушение правил карантина грозит штраф в размере от 1100 евро до 6 600 евро.

Меняются правила совершения покупок в магазинах. На одной кассе на расстоянии два метра друг от друга могут находиться только три человека.

Например, если в магазине 5 касс, в один момент на территории магазина может находиться 15 клиентов. Подобные ужесточения коснутся также ярмарок и киосков.

Власти Польши запретили самостоятельные прогулки несовершеннолетних. Люди до 18 лет могут пребывать на улице только со взрослыми. Также будут закрыты косметические кабинеты, тату-салоны, парикмахерские. Вводится запрет аренды городских велосипедов, ограничения на посещение городских парков.

Все находящиеся на улице люди обязаны соблюдать расстояние в 2 метра от другого человека, за исключением родителей и детей.

Продовольственные магазины продолжат работать, но с 10.00 до 12.00 их смогут посещать только люди старшего возраста. При этом у кассы запрещено собираться более чем трем покупателям, а на почте возле одного рабочего места разрешено находиться только двоим клиентам.

Также будут закрыты отели и другие места ночлега за исключением тех, где люди находятся на карантине. Со 2 апреля все работодатели должны обеспечить сотрудников дезинфицирующими средствами.

Власти Польши планируют ввести изменения, которые коснутся людей, находящихся на карантине. Они будут изолированы, в том числе от своих родственников и близких, иначе на 14-дневный карантин обязаны будут пойти все члены семьи.

- Большинство Поляков соблюдают все рекомендаций, - сообщает глава МВД Польши. - Однако все еще бывают ситуации, которые подвергают нас риску заражения.

В связи с изменениями, которые ввел Совет Министров, меняется тактика действий силовых структур. Значительная часть полицейских будет выполнять патрулирование на улицах городов. Сейчас это 20 000 человек. Также к ним на подмогу выйдут 1500 солдат, в основном из Военной Полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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