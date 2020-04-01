Коронавирус в Польше, последние новости на 1 апреля 2020: в стране 2311 случая заражения, 34 человека скончались

По официальным данным Министерства здравоохранения Польши на 1 апреля, в стране выявлено 2311 случаев коронавируса, 7 человек выздоровели, 33 умерли.

Польское правительство продолжает ужесточать условия карантина. Например, увеличило размер штрафов за нарушение карантина - с 5 000 до 30 000 злотых (с 1100 евро до 6 600 евро) и продлило карантин для школ до окончания пасхальных каникул.

Власти Польши запретили самостоятельные прогулки несовершеннолетних. Люди до 18 лет могут пребывать на улице только со взрослыми. Также будут закрыты косметические кабинеты, тату-салоны, парикмахерские. Вводится запрет аренды городских велосипедов, ограничения на посещение городских парков.

Все находящиеся на улице люди обязаны соблюдать расстояние в 2 метра от другого человека, за исключением родителей и детей.

Продовольственные магазины продолжат работать, но с 10.00 до 12.00 их смогут посещать только люди старшего возраста. При этом у кассы запрещено собираться более чем трем покупателям, а на почте возле одного рабочего места разрешено находиться только двоим клиентам.

Также будут закрыты отели и другие места ночлега за исключением тех, где люди находятся на карантине. Со 2 апреля все работодатели должны обеспечить сотрудников дезинфицирующими средствами.

Власти Польши планируют ввести изменения, которые коснутся людей, находящихся на карантине. Они будут изолированы, в том числе от своих родственников и близких, иначе на 14-дневный карантин обязаны будут пойти все члены семьи.

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