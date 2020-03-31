Коронавирус в Польше, последние новости на 31 марта 2020: в стране 2132 случая заражения, более 30 человек скончались

По официальным данным Министерства здравоохранения Польши на вторник 31 марта, в стране выявлено 2132 случаев коронавируса, в том числе 31 случай с летальным исходом.

За последние сутки объявило о 77 новых случаях коронавирусной инфекции, которые подтверждены лабораторно.

Сенат Польши принял законопроект, который направляет 212 млрд злотых, то есть свыше 45 млрд евро, на поддержку экономики страны.

С середины марта, когда были введены ограничения, связанные с пандемией коронавируса, более 118 тысяч человек покинули Польшу через восточную границу, а 32 тысячи человек въехали в Польшу с востока.

Польское правительство также увеличило размер штрафов за нарушение карантина - с 5 000 до 30 000 злотых (1 100 евро до 6 600 евро) и продлило карантин для школ до окончания пасхальных каникул.

Власти Польши запретили самостоятельные прогулки несовершеннолетних. Люди до 18 лет могут пребывать на улице только со взрослыми. Также, будут закрыты косметические кабинеты, тату-салоны, парикмахерские. Вводится запрет аренды городских велосипедов, ограничения на посещение городских парков.

Все находящиеся на улице люди обязаны соблюдать расстояние в 2 метра от другого человека, за исключением родителей и детей.

Продовольственные магазины продолжат работать, но с 10.00 до 12.00 их смогут посещать только люди старшего возраста. При этом у кассы запрещено собираться более чем трем покупателям, а на почте возле одного рабочего места разрешено находиться только двоим клиентам.

Также будут закрыты отели и другие места ночлега за исключением тех, где люди находятся на карантине.

Власти Польши планируют ввести изменения, которые коснутся людей, находящихся на карантине. Они будут изолированы, в том числе от своих родственников и близких, иначе на 14-дневный карантин обязаны будут пройти все члены семьи.