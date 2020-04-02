Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 2 апреля 2020: в стране 190 случаев заражения, два человека скончались

В Узбекистане на 2 апреля официально зафиксировано 190 случая заражения коронавирусом. Выздоровевших 12 человек, умерло двое. Такую статистику публикуют официальные власти.

В республике действует карантин. Людям запрещено выходить на улицы без острой необходимости, обязательно в медицинских масках. Закрыты места массового скопления людей - непродовольственные магазины. Продолжают работать супермаркеты, продуктовые рынки, а также продуктовые магазины, расположенные внутри жилых кварталов. Под запретом пользование транспортом в личных целях в с 30 марта по 20 апреля. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19.

Передвигаться по стране в это время смогут только транспортные средства со специальным стикером. Личным транспортом в это время разрешено пользоваться только в экстренных случаях: роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека.

По информации МВД Узбекистана на 2 апреля, в республике зафиксированы 19 843 случая нарушения карантина. Больше всего нарушителей в Ташкенте - 3 429 случая и в Ферганской области - 2 512.

- Несмотря на постоянные меры по проведению разъяснительных работ, правонарушения в данной сфере продолжаются, - сообщает МВД республики.

Чтобы поддержать работу медиков в этот сложный период, власти установили для них дополнительные стимулирующие выплаты. Их будут выплачивать медперсоналу, который работает на объектах размещения зараженных больных и в лабораториях по выявлению коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Узбекистана запустило работу Call-центра с единым коротким номером 1003. Граждане звонят и получают от специалистов обоснованные с медицинской точки зрения ответы и рекомендации на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.

Call-центр работает круглосуточно. Здесь более 200 профессоров-преподавателей, врачей в три смены непрерывно отвечают на вопросы граждан.

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