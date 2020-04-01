Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 1 апреля 2020: в стране 173 случая заражения, два человека скончались

В Узбекистане на 1 апреля официально зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом. За последние сутки официально подтверждены диагнозы еще у 6 человек. Умерло 2 человека.

Одна из пациенток с коронавирусной инфекцией полностью выздоровела и ее перевели на реабилитацию. Как сообщалось ранее, эта гражданка прибыла в Ташкент 14 марта нынешнего года рейсом Лондон–Ташкент. 16 марта у нее была выявлена инфекция. За прошедший период ее полностью вылечили в клинике Научно-исследовательского института вирусологии.

Министерство здравоохранения Узбекистана запустил работу Call-центра с единым коротким номером 1003. Граждане звонят и получают от специалистов обоснованные с медицинской точки зрения ответы и рекомендации на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.

Call-центр работает круглосуточно. Здесь более 200 профессоров-преподавателей, врачей в три смены непрерывно отвечают на вопросы граждан.

География распространения коронавируса в стране обширная. С каждым днем количество пациентов с подтвержденным диагнозом растет.

Власти Узбекистана из-за коронавируса запретили пользоваться транспортом в личных целях в с 30 марта по 20 апреля. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19.

Передвигаться по стране в это время смогут только транспортные средства со специальным стикером. Личным транспортом в это время разрешено пользоваться только в экстренных случаях: роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека.

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