2020-03-31T18:41:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 31 марта 2020: в стране 167 случаев заражения, два человека скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Узбекистане на 31 марта 2020 года
Анна МАЛЫШЕВА
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Власти Узбекистана запретили пользоваться жителям личным транспортом.Власти Узбекистана запретили пользоваться жителям личным транспортом.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Узбекистане на 31 марта официально зафиксировано 167 случаев заражения коронавирусом, семь человек вылечились, двое умерли. География распространения коронавируса в стране обширная. С каждым днем количество пациентов с подтвержденным диагнозом растет.

В Ташкенте 102 человека лечатся в клинике НИИ вирусологии, а 65 больных, получают лечение в областных инфекционных больницах. Одна пациентка умерла, 7 пациентов вылечились.

В Ферганской области 26 пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение в областной инфекционной больнице. Фергана с этим показателем стоит на втором месте после Ташкента.

17 пациентов прибыли в Фергану 25 марта на одном чартерном рейсе из Турции. В тот же день они были помещены на стационарный карантин и после подтверждения инфекции переведены в специализированное медицинское учреждение.

В Наманганской области инфекция была выявлена в 15 случаях. Из них 13 заразились коронавирусной инфекцией от двух граждан, которые вернулись из поездки в Турцию. Больные проходят лечение в областной инфекционной больнице.

В Бухарской области проходят лечение 8 пациентов, в частности, 2 из них из Андижанской и 2 – Самаркандской областей, по 1 больному – Республики Каракалпакстан, Сурхандарьинской области, столицы и Ташкентской области. Четверо из них прибыли 22 марта чартерным рейсом СтамбулБухара, а еще четверо – 24 марта чартерным рейсом Москва–Бухара.

По приезду были помещены на карантин и после подтверждения у них наличия COVID-19 начали лечение в областной инфекционной больнице.

Кроме того, у 2 граждан из Бухары, прибывших из Москвы чартерным рейсом, подтвердилось наличие коронавируса и они лечатся в столице. Также 3 граждан из Бухары, которые прилетели 22 марта чартерным рейсом из Москвы в Ургенч, проходят лечение в Хорезмской областной инфекционной больнице.

Из трех жителей Кашкадарьинской области, у которых был выявлен коронавирус, один заразился инфекцией в результате контакта с больным и проходит лечение в областной инфекционной больнице, а два других прилетели из Москвы 21 и 28 марта. Они проходят лечение в клинике НИИ вирусологии в городе Ташкенте.

Два человека родом из Навоийской области, у которых была выявлена инфекция, проходят лечение в областном учреждении, специализирующемся на инфекционных заболеваниях.

Власти Узбекистана из-за коронавируса запретили пользоваться транспортом в личных целях в с 30 марта по 20 апреля. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19.

Передвигаться по стране в это время смогут только транспортные средства со специальным стикером. Личным транспортом в это время разрешено пользоваться только в экстренных случаях: роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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