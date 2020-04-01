2020-04-01T19:59:11+03:00
Общество

Закрывается ли Пермь для автомобилей на въезд и выезд

Расскажем кому разрешено перемещаться на машине, а кто теперь сэкономит на бензине
Анна МАЛЫШЕВА
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Выезжать из города на дачу будет под запретом со 2 апреля.Выезжать из города на дачу будет под запретом со 2 апреля.Фото: Василий Вахрин
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Всеобщая изоляция для пермяков наступает 2 апреля и до особого распоряжения. Выходить на улицу можно лишь в крайней необходимости, в ближайший магазин, аптеку, выгулять собаку или вынести мусор.

Пользоваться личным автомобилем теперь тоже под запретом. Делать это могут лишь те, кто не попадает под указ президента страны о нерабочей неделе, у кого есть пропуск от работодателя. Беспрепятственно передвигаться по городу могут сотрудники медицины, экстренных служб, жизнеобеспечивающих производств, чиновники.

- К примеру, муж не может отвозить жену на работу, если он не относится к перечисленным категориям, - объясняет Лев Гершанок, замруководителя администрации губернатора. - Работодатель имеет право выписать пропуск сотруднику, если его присутствие на рабочем месте остро необходимо. При этом, власти имею право проверить, обосновано ли выдан пропуск.

Ездить на дачу и в соседние города тоже не получится. Сотрудники ГИБДД вправе развернуть вас обратно и даже составить протокол об административном правонарушении.

- Для осуществления контроля за соблюдением мер по предупреждению распространения коранавирусной инфекции, на основных магистральных въездах в город Пермь и Пермский край будут нести службу совместные посты контроля из числа сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, - сообщили КП в ГИБДД по городу Перми. - Кроме этого сформированы дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления работы в данном направлении.

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Можно ли выезжать на дачу во время полной самоизоляции в Перми и Пермском крае

Разъяснение дал заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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