2020-03-31T14:39:49+03:00
На здоровье

«Температура под 40 и повреждение почек». Эпидемиологи рассказали про еще одну напасть, которая угрожает этой весной пермякам

Особо ее стоит опасаться дачникам, которые решили пересидеть карантин по коронавирусу за городом [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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Тем, кто карантин по коронавирусу решил пережить на даче, следует помнить о ГЛПС. Фото: GLOBAL LOOK PRESSТем, кто карантин по коронавирусу решил пережить на даче, следует помнить о ГЛПС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Температура под 40, сыпь, кровотечения и повреждение почек – это симптомы еще одного опасного заболевания, которое этой весной может угрожать пермякам. Особо это касается тех, кто решил переждать время карантина по коронавирусу на дачах и загородных участках. Эпидемиологи предупреждают, что затягивать с лечением нельзя, так как возможен летальный исход.

Хантавирус переносят грызуны

Это тяжелое заболевание называется ГЛПС - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В народе ее часто называют «мышиной лихорадкой». Пермский край – эндемичная по этому заболеванию территория, где каждый год регистрируются заболевшие. И в минувшем году их количество выросло в два раза.

Возбудитель тяжелого заболевания – хантавирус, переносчиками которого являются грызуны. Так как прошедшая зима была теплой и многоснежной, популяция грызунов хорошо ее пережила, подкармливаясь у людей - на дачных участках и в садовых домах.

Чаще всего заражение ГЛПС происходит в тот момент, когда по весне люди начинают наводить порядок в своих загородных владениях. Входными воротами для инфекции являются органы дыхания.

Начало заболевания очень напоминает грипп или ОРВИ: жар, резкое ухудшение состояния, ломота в суставах. Если болезнь не лечить, то поражаются почки и может наступить летальный исход. Поэтому при первых признаках заболевания необходимо срочно обращаться к врачам.

Дезинфекция только в маске и перчатках

- Сейчас многие пермяки решают самоизолироваться на дачных участках, - объясняет заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяна Шутова. – А чтобы не заразиться ГЛПС, важно правильно организовать уборку продуктов жизнедеятельности грызунов и дезинфицировать помещение. Все эти работы необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты: маски и перчаток.

Все вещи, которые долго не использовались, нужно вынести на солнце. Просушить на улице подушки и одеяла, а постельное белье простирать и обязательно прогладить утюгом. Если нет дезинфицирующих средств, то для обработки можно использовать парогенератор.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции

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Чтобы не заразиться, дачникам нужно исключить возможность взаимодействия грызунов с пищевыми продуктами. Крупы, соль и другие продукты, которые остаются в дачном доме на зиму, необходимо хранить в герметично закрытых емкостях.

В Пермском крае главными переносчиками ГЛПС являются рыжая полевка и мелкие грызуны. Самыми неблагоприятными по заболеванию районами являются Бардымский, Куединский, Чайковский, Чернушинский, Октябрьский и Частинский районы. Территории с высоким риском – Березники, Пермский район, Лысьвенский, Красновишерский, Горнозаводский, Еловский и Осинский.

Основные меры по борьбе с грызунами – это дератизация как открытых территорий, так и отдельных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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