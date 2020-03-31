«Отмечают дни рождения, снимают клипы и катаются на лыжах». Как известные пермяки проводят время на карантине

Страна из-за эпидемии коронавируса сидит на карантине. Люди стараются находиться дома, чтобы избежать заражения опасным заболеванием. В Перми на 31 марта 13 заболевших, 58 человек в больницах и почти четыре тысячи человек на самоизоляции.

А как вынужденный отпуск проводят известные пермяки и пермячки? Мы заглянули на их страницы с соцсетях и узнали это.

«С днем рождения, сынок»

Фото: Facebook Natasha Poly

Всемирно известная модель из Перми Наташа Поли проводит время самоизоляции в своем большом доме вместе с мужем и двумя детьми. Так сложилось, что во время карантина им пришлось отметить день рождения их сынишки Эдриана Грей Баккера. 30 марта малышу исполнился годик.

На странице в Facebook пермячка опубликовала трогательный ролик, в котором запечатлено, каким малыш был сразу после рождения и то, как семья праздновала его первый год жизни. Родители и дети собрались за большим накрытым столом. Приглашенных из-за эпидемии не было. И пока нарядный именинник пробовал фрукты, ему спели «Happy Birthday to You», а затем дали возможность распаковать подарки.

«Хочется кататься технично и красиво»

А вот актриса из Перми Катерина Шпица улетела на время карантина на горнолыжный курорт «Роза Хутор». И уже неделю публикует в своем Instagram фото с катания на горных лыжах.

katerinashpitsa Актриса Катерина Шпица учит подписчиков, как мыть руки, находясь на горнолыжном курорте "Роза Хутор"

- Я увезла свою семью в горы. Когда я была тут с сыном 8 марта, твердо решила, что вернемся сюда на весенние каникулы. Мы взяли с собой все учебники для дистанционного обучения. Наш план - чистый воздух, отсутствие спешки, занятия в горнолыжной школе, время в кругу семьи и новых знакомых. Хочется научиться кататься, легко и свободно, чтоб почаще глаза от склона отрывать и любоваться горами, - объяснила она подписчикам.

А еще Катерина Шпица публикует видео, как правильно мыть руки и открывать дверь общественного туалета.

«Паника страшнее вируса»

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер карантин проводит дома в кругу семьи и снимает позитивные ролики, чтобы поддержать настрой своих подписчиков. На кадрах счастливая семья проводит время с детьми, играя в Twister и кубики.

zberberr Актриса Зоя Бербер снимает позитивные ролики на карантине

- Мы решили порадовать вас классными роликами, на тему «Непаники» или ее альтернатив, - опубликовала пост пермячка. - Друзья, в это непростое время важно помнить, что паника — страшнее вируса. Так почему бы не использовать это время с максимальной пользой и позитивом, как это делают герои нашего ролика.

«Читайте и учитесь готовить»

Известная пермская Insta-блогер Ольга Абрамович дает советы почти двум миллионам своих подписчиков, что делать во время карантина.

- Пользуясь всеобщей обеспокоенностью по поводу карантина, я решила написать варианты продуктивного времяпровождения дома. Вот мои варианты карантинного саморазвития: Книги. В бешеном ритме жизни мы не успеваем читать книги, поэтому предлагаю составить подборку интересных вариантов. Вебинары все более набирают популярность в последнее время, но, к сожалению, очень многие блогеры «халтурят» и выкладывают всякий бред из интернета. Подберите себе грамотные варианты, особенно хороши те, когда блогеры привлекают в свои проекты специалистов. По мне так, на данный момент это очень выгодная модель саморазвития. Кулинария. Давно хотели научится готовить, но все никак не было времени? Сохраняйте в подборку рецептики, Ваш час настал! Уход за собой. Зачастую нам совсем не хватает времени на себя. Потратьте время на то, чтобы изучить информацию о косметологии и уходе. Это экономнее и эффективнее. Чем вы потратите большую сумму и испортите себе лицо. Отдохните, поделайте маски и качните пресс. Чтобы потом с новыми силами и сияющими глазами снова отправится завоевывать мир! Наконец появилось время, чтобы провести побольше времени с любимыми! Смотрите фильмы, дурачьтесь и устраивайте романтичные вечера! Настройтесь на лучшее и помните, мысли – материальны.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

Штурм спецподразделения после обычного чиха

Вован из сериала «Реальные пацаны» во время домашнего карантина тоже не сидит, сложа руки. Он снял ролик, чтобы его подписчики тоже немного улыбнулись. Актер подходит к окну и чихает. В это же время якобы к нему в квартиру вламывается спецподразделение и начинает штурм.

selivanov_v Вован из "Реальных пацанов" снял ролик для своих подписчиков

- Ситуация сейчас на самом деле не смешная. Но радостными оставаться стоит, поэтому решил вас посмешить этим видосом. И еще, радостными, не значит беспечными. Будьте ответственными. Соблюдайте карантин, - призывает актер своих подписчиков.

«Обстановка по кайфу»

Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» решил помочь пермякам необычно поздравить знакомого или родственника, которые отмечают во время карантина День рождения. Они предлагают записать веселое поздравление и отправить его по интернету имениннику. Услуга начинает пользоваться спросом, пермяки спрашивают, сколько это будет стоить.

bonyakuzmich Новый клип дуэта "Боня и Кузьмич"

Еще, не смотря на карантин, пермский дуэт опубликовал в своем Instagram новый клип на песню «Обстановка по кайфу».

- У всех самоизоляция происходит по-разному! Мы забурились в гараж, и обстановка с соленостями у нас по кайфу, - подписали они свой новый клип.

В пустынных гаражах пара накрыла стол из соленостей, заготовленных в гараже и танцует свой неподражаемый танец.

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