«Проведите время с детьми. Дома». Глава Перми записал видеообращение к пермякам

27 марта в Пермском крае официально зарегистрировано 10 заболевших коронавирусной инфекцией. 47 пермяков с симптомами ОРВИ находятся в больнице, 3377 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома. В связи со сложившейся ситуацией глава Перми Дмитрий Самойлов записал видеообращение к пермякам.

Меры адекватны уровню опасности

- Дорогие пермяки, обращаюсь к вам по серьезному поводу, - пояснил глава города. - Наша страна борется с распространением коронавирусной инфекции. Две недели городские службы работают в режиме повышенной готовности, чтобы предотвратить распространение заразы.

Именно для этого в городе начались досрочные школьные каникулы, а детские сады работают в режиме свободного посещения с усиленным медицинским контролем. Дезинфицируется общественный транспорт. Мы начали обрабатывать дезинфицирующими растворами улицы и тротуары города. Это лишь малая часть нашей совместной системной большой работы с краевыми и федеральными властями.

Кому-то может показаться, что принимаемые меры вместе с закрытием общепита, кинотеатров, фитнес-центров, развлекательных центров излишни. С полной уверенностью и ответственностью заявляю, что эти меры необходимы и адекватны сложившемуся уровню угрозы. Угрозы для здоровья и жизни пермяков.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей 00:00 00:00

В мире уже есть примеры успешной локализации инфекции - это Китай и запоздалой реакции, которые приводят к тяжелым потерям. Это Италия и Испания.

Самоизоляция спасет ваших родных и близких

Я обращаюсь сегодня к вам, дорогие пермяки, и хочу сказать, все принимаемые меры сработают лишь в том случае, если мы будем жестко соблюдать дисциплину. Прежде всего - самодисциплину!

О чем я говорю? Если вы вернулись из-за границы, независимо от страны пребывания, вы должны четко осознавать, что две недели – это минимальный срок изоляции, которым вы сохраните здоровье и благополучие своих родных и близких.

Всем известно, что в зоне высокого риска – пожилые пермяки, особенно старше 65 лет. Наши родители. Дедушки и бабушки. И я хочу обратиться прежде всего к вам, уважаемые пермяки старшего поколения. Покажите, пожалуйста, пример, гражданской ответственности, самосознания и самодисциплины, образцом которого вы всегда являлись, особенно в трудные времена.

Пени за просрочку платежей начисляться не будут

Ограничьте посещение магазинов и офисов банков. Коммунальные платежи смогут выполнить ваши дети и внуки в онлайн режиме. И даже если у них это не получится, то коммунальщики не будут начислять пени и штрафы за просрочку коммунальной оплаты.

По продуктам питания: если близкие не смогут вам помочь, на помощь придут социальные работники, волонтеры из общественных организаций и сотрудники муниципального предприятия «Ветеран», которые занимаются доставкой пенсий.

Детям выдадут сухпайки

Несколько слов о детях, прежде всего школьниках. В ближайшее время прошу вас, уважаемые родители, не оставлять своих детей без присмотра. Не оставлять наедине со свободным временем. Проведите это время вместе. Дома.

Все школьники, получающие бесплатное питание в пермских школах, по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина в ближайшее время будут обеспечены сухими пайками. Школы приступят к выполнению этой задачи на следующей неделе.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп с усиленным медицинским контролем. Это делается для тех родителей, чей род занятий не позволяет уйти на выходные в ближайшую неделю.

Спасибо тем, кто дает городу жить

Город продолжает жить и работать. Все жизнеобеспечивающие системы: водопровод, газо- и электроснабжение, безопасность и связь, общественный транспорт и потреб. рынок функционируют в штатном режиме. За это отдельное спасибо руководителям и сотрудникам этих предприятий и организаций. Единственная просьба: выходя на работу, не забывайте обеспечить себя средствами индивидуальной защиты, чем вы сохраните свое здоровье и здоровье окружающих вас людей.

Только вместе мы можем справиться с этой непростой задачей. Берегите себя и своих родных и близких.

Обращение главы Перми Дмитрия Самойлова к жителям города.Обращение главы Перми Дмитрия Самойлова к жителям города

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нерабочая неделя в Перми: глава региона выступил с официальным обращением

Дмитрий Махонин рассказал о мерах, которые власти примут для обеспечения безопасности (Подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 27 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 27 марта 2020 года: у десяти человек диагноз подтвержден, более трех тысяч находятся на самоизоляции [аудио] (Подробнее...)