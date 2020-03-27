«Добро не может уйти на карантин». Коронавирус убивает благотворительность в Перми

Последние недели мысли пермяков заняты непростыми проблемами: как защитить себя и своих близких от опасного вируса, который с огромной скоростью распространяется по миру и фактически «наступает на пятки».

В Перми за один день – 26 марта - количество инфицированных коронавирусом выросло в два раза – с пяти до десяти человек и еще три с лишним тысячи пермяков находятся под активным наблюдением медиков. Увы, эта ситуация стала не лучшим образом сказываться на оказании благотворительной помощи.

Делать добрые дела не смотря на эпидемии, вирусы и карантин

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

- Сборы стали идти гораздо медленней, - говорят в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». - Наши бизнес-друзья извиняются и объясняют, что в ближайшие пару месяцев не смогут делать пожертвований.

А ведь кроме нас детям с тяжелыми заболеваниями никто не сможет помочь.

- Чаще всего наши подопечные дышат с помощью аппаратов ИВЛ, либо используют аспираторы или хирургические отсасыватели, а расходные материалы к ним не предоставляются за счет бюджета, - объясняют в фонде. - Простая арифметика: один зонд стоит 10 рублей, в день их нужно около десяти, а это уже 100 рублей. В неделю – 700, в месяц – почти три тысячи, в год – 30 с лишним тысяч. И эту помощь семьям с нашими подопечными получить просто неоткуда, поэтому мы очень волнуемся, когда сборы начинают падать. И если для малого бизнеса меры поддержки предусмотрены, то для благотворительных организаций – нет.

Причем, кроме адресных сборов идет и текущая работа по различным проектам, например, «Больничные мамы» или «Больше жизни», у которого около 100 подопечных детей по всему Пермскому краю.

Недавно «Дедморозим» открыл срочный сбор для четырехлетней Машеньки Борозняк с муковисцидозом, у которой тяжелая инфекция съедает изнутри легкие. А до того времени, когда антибиотик можно будет получить за счет бюджетных средств, девочка может просто не дожить.

Пока собрана лишь четвертая часть тех средств, которые спасут жизнь четырехлетней Машеньки. Фото: Дедморозим.

Прошла неделя, но пока набралась лишь четверть от необходимых средств. Если бы не коронавирус, то сбор, вероятней, шел бы быстрее. Радует, что уже сейчас решается вопрос о приобретении первой пачки спасительного «Колистина», который купить самостоятельно родители не в силах.

- Поэтому даже малые пожертвования очень важны сейчас для благотворительных фондов, - объясняют в «Дедморозим». - И чем больше их будет – тем лучше. Поэтому просим вас не забывать совершать добрые дела не смотря на вирусы, эпидемии и карантин.

Кстати, сейчас у каждого человека появляется возможность понять, как всю свою жизнь живут на «удаленке» детишки с тяжелыми диагнозами «спинальная мышечная дистрофия» или «миопатия Дюшенна». Их родители тоже стараются по возможности избегать мест, где находится большое количество людей, потому что вирусы смертельно опасны для таких детишек.

Дети, которым нужна помощь, никуда не делись

Фонд «Берегиня» занимается реабилитацией детей с онкологическим диагнозом в Пермском крае. После начала эпидемии коронавируса здесь тоже появились проблемы.

- Все прекрасно понимают, что благотворительные фонды существуют на пожертвования граждан, - говорит директор «Берегини» Татьяна Голубаева. - И родители не перестают нуждаться в нашей помощи. Буквально вчера у нас поступила новая заявка для годовалого Димы Таланова. Ему нужны средства на генетический анализ. Мы размещаем информацию на сайте и понимаем, что информационная активность идет сейчас совершенно на другую тему. Но мы благодарны и тем небольшим пожертвованиям, которые продолжают поступать. Мы рады поддержке любого человека. 100-150 рублей в месяц автоматического списания с карточки не ударит по кошельку при любом состоянии экономики.

Чтобы понять причину задержки развития, Диме Таланову нужен генетический анализ. Фото: Берегиня.

В «Берегине» говорят, что сейчас очень важно сохранить команду. Людей, которые бережно, грамотно и с любовью относятся к своему делу, найти не просто.

- Мы очень надеемся, что все наладится и работа, которую мы делали для детей с тяжелыми болезнями, вновь выйдет на ту мощность, в которой мы раньше работали, - объясняет Татьяна Голубаева.

А ведь случаи, когда в фонд обращаются родители тяжелобольных детишек, бывают очень экстренными.

- Сегодня, 27 марта, к нам обратился подопечный с просьбой выкупить протез глаза за 15 000 рублей, - рассказывает руководитель программы «Адресная помощь детям» Елена Бояршинова. - Поставщик сказал, что если оплатим сегодня, то протез предоставят. А с завтрашнего дня они закрываются на карантин. Конечно, протез мы оплатили, но мы не знаем, как будут работать такие предприятия и что будет с нашими подопечными.

Многие мероприятия, госпитализации и плановые обследования из-за коронавируса сейчас приостановлены. 14 марта планировались «Игры победителей» для детей с онкологическими заболеваниями, но 13 марта было принято тяжелое решение об отмене мероприятия.

- Мы понимаем, что нам важно сохранять спокойствие и продолжать нашу работу, - уверены в «Берегине». - Дети, которые нуждаются в нашей помощи, никуда не делись, они есть и будут и им нужно много внимания. Поэтому нам остается верить в благодушие людей и в то, что все наладится!

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