«Машеньке срочно нужна помощь». Тяжелая болезнь съедает изнутри легкие четырехлетней девочки

- Маша третий ребенок в нашей семье, и когда врачи сказали нам ее диагноз, мы отказывались верить, потому что старшие дети родились здоровыми, - говорит Алена Борозняк, мама четырехлетней Маши из Перми. - А потом мы начали учиться с этим жить и оберегать дочь от всего, что может нанести вред ее здоровью.

Стерильная чистота и одноразовые зубные щетки

У веселой и жизнерадостной Маши - тяжелая генетическая болезнь - муковисцидоз, из-за которой в организме вырабатывается много вязкой слизи. Чтобы избавляться от нее, Маша семь раз в день делает специальные ингаляции.

А еще чистит зубы одноразовой щеткой и моется одноразовой губкой, потому что на использованных предметах личной гигиены остаются бактерии, которые могут нанести серьезный вред здоровью девочки.

Кушает она только после приема необходимых лекарств, поэтому увидеть на столе печенье или пряник в доме, где живет Маша, просто невозможно. Вся семья перешла на жесткий режим, чтобы младшая дочка могла жить, расти и развиваться.

Из дома исчезли шторы, ковры и цветы: все что накапливало пыль и вредные бактерии. А чтобы поддерживать стерильную чистоту, все поверхности мама ежедневно обрабатывает дезинфицирующими средствами.

Враг пробрался в организм

С муковисцидозом можно жить долго, если вовремя справляться с сопутствующими инфекциями. Ежемесячно Машенька сдает анализы, чтобы понять, что происходит в ее организме.

В январе анализ показал, что ее легкие попала синегнойная палочка. Для обычного здорового ребенка эта бактерия не представляет угрозы, но для ребенка с муковисцидозом она смертельно опасна. Эта палочка просто-напросто "съедает" органы девочки изнутри. И если с ней не бороться, болезнь может перейти в хроническую форму и всю жизнь Маше придется принимать антибиотики.

- Собрать спасительную сумму на курс лечения наша семья не в силах, она слишком большая, - объясняет мама Алена. - Поэтому мы обратились в фонд "Дедморозим" с просьбой о помощи. И просим всех неравнодушных к нашей ситуации людей откликнуться.

Причем, счет идет не на дни, а на часы. Бактерии с огромной скоростью множатся в организме Машеньки. С каждой минутой их становится все больше и больше. И чтобы прекратить их рост, необходимо пройти курс сильнодействующего антибиотика, который невозможно купить за бюджетные деньги.

Цена четырех месяцев постоянного приема «Колистина» непосильна для родителей Маши. Чтобы купить лекарство, нужно 797 200 рублей. Машу может спасти только чудо — то есть вы! Помочь Машеньке и ее семье можно здесь.