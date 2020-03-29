2020-03-29T17:07:50+03:00
Коронавирус Covid-19

«Карантин? Нет, не слышали». Не все пермяки соблюдают самоизоляцию и жарят шашлыки в парках

Желающих отдохнуть стало меньше, но все же они есть
Виктор Правдин
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Фото Екатерина СоколоваФото Екатерина Соколова
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После того, как глава Пермского края обратился к пермякам с просьбой в период с 28 марта по 5 апреля без надобности не выходить из дома и отказаться от развлекательных мероприятий, «Комсомолка» решила проверить, как горожане соблюдают данные им рекомендации.

Мы посетили пруд в Черняевском лесу, где для пермяков оборудованы места для отдыха и куда многие жители города отправляются на пикник. Оказалось, что не все пермяки серьезно восприняли советы властей и свободно перемещаются по городу, а некоторые даже жарят шашлыки.

Действительно, в городе и в лесу людей очень мало. В парке одиноко скучают прокатные лошади, а тропинки, где обычно бегают и прогуливаются горожане, практически свободны.

Фото Екатерина Соколова

Фото Екатерина Соколова

Но в беседках у пруда все также собираются компании: молодые пары и семьи с маленькими детьми. Взрослые жарят мясо, а дети резвятся на замерзшем пруду.

Фото Екатерина Соколова

Фото Екатерина Соколова

Конечно, мы посетили только одно излюбленное место пермяков для пикника. Стоит заметить, что желающих отдохнуть под шашлык стало меньше, но все же они есть, тем более место это находится в черте города, что уж говорить о более отдаленных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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