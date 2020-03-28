2020-03-28T10:58:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Перми: как будут работать торговые центры с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Режим работы торговых центров в Перми с 28 марта по 5 апреля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пенсионеров просят совершать покупки по утрамПенсионеров просят совершать покупки по утрамФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как будут работать магазины Перми в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.

Напомним, по указу главы Пермского края Дмитрия Махонина, с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все торговые точки, за исключением аптек, продуктовых магазинов и тех, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости.

Магазины сети «Пятерочка» перешли на режим работы с 9.00 до 23.00. При этом в «Пятерочке» ввели специальные часы для посещения торговых точек пожилыми людьми. Их просят приобретать продукты по утрам в понедельник и четверг до 10 часов утра. Остальным пермякам предлагают в это время в магазин не заходить.

Торговая сеть «Семья» продолжит работу в обычном режиме, но пермякам предлагают перенести покупки на вечерние, ночные и утренние часы, когда в магазинах значительно меньше посетителей.

- В эти выходные и всю следующую неделю с 22 часов вечера до 10 часов утра во всех магазинах сети карты «Семья» будут предоставлять скидку 7 процентов, - сообщили в торговой сети.

Сеть «Магнит» сообщила, что с 30 марта по 5 апреля будет работать по стандартному графику.

В обычном режиме будут работать магазины «Ленты».

- Для большей безопасности мы предлагаем покупателям пользоваться кассами самообслуживания, чтобы снизить количество контактов между покупателями и сотрудниками, - сообщили в сети «Лента».

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

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ИСТОЧНИК KP.RU

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