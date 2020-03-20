Коронавирус в Перми, последние новости на 20 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 20 марта 2020 года: диагноз коронавирус официально подтвержден у трех человек, под наблюдением медиков сейчас находятся 697 человек.

На прошлой неделе опасное заболевание диагностировали у мужчины, который 10 марта вернулся из Франции и у пермячки, которая три месяца прожила в Швейцарии, а недавно вернулась домой.

О третьем жителе Прикамья, у которого подтвердили коронавирус, стало известно 19 марта вечером. 11 марта он прилетел из Доминиканы. 12 марта обратился в поликлинику, у него были взяты мазки и в тот же день он самоизолировался на дому. 16 марта его госпитализировали в боксированную палату инфекционной больницы.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что у всех, с кем контактировал третий зараженный, взяли анализы.

- Все результаты отрицательные. Остальные люди, которые могли быть в потенциальном контакте с зараженным, сейчас находятся под активным наблюдением врачей. За всеми пассажирами самолета, на котором мужчина прибыл в Пермь, активно наблюдают сотрудники Роспотребнадзора, - объяснила министр здравоохранения.

По информации краевого минздрава, сейчас состояние двух первых госпитализированных тоже удовлетворительное. У второй пациентки остаются легкие признаки респираторного заболевания в виде кашля.

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Вот что еще известно о последних новостях по коронавирусу в Перми на 20 марта 2020 года на эту минуту:

906 человек находятся под наблюдением, из них 25 человек в условиях стационара инфекционных отделений, 448 человек изолирован на дому а 433 человека находятся под активным медицинским наблюдением.

Сейчас в инфекционных отделениях края на всякий случай подготовлено 900 мест для пациентов.

- Дополнительно можем перепрофилировать еще 3,5 тысячи мест в стационарах, - сообщила на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Также принято решение об отмене всех спортивных, культурных, общественных, научных и других массовых мероприятий, где предполагается участие более 50 человек.

Работает телефон горячей линии Минздрава: (342) 258-07-87.

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