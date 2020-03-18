«Кеннеди и Мерлин Монро «похоронили» в Перми не случайно». УФАС Прикамья возбудило дело о недобросовестной рекламе
В ожидании сезона массового посещения кладбищ владелец одной из пермских похоронных фирм придумал, как ему казалось, креативный ход: в рекламной листовке на надгробиях дизайнер его компании изобразил портреты Джона Кеннеди и Мерлин Монро.
Разумеется, правообладатели бывшего американского президента и культовой актрисы позволения не давали.
Один из пермяков разместил фотографию этой листовки в соцсетях. Его постом заинтересовались антимонопольщики и начали проверку.
Горе-предприниматель пытался объяснить это дело случайностью.
- Дизайнеру была дана задача выбрать качественную картинку красивого человека, которого уже нет в живых, и сделать макет для рекламы, - рассказал «Комсомолке» руководитель этой компании. - Дизайнер выбрала именно это фото. Это было сделано без какой-либо подоплеки. Там же не написано, что это Кеннеди, и не каждый человек знает, кто это такой, и как его зовут.
Однако в пермском УФАС не поверили в эти объяснения и начали проверку. Сложно было предположить, что случайно дизайнеру в руки попало фото не только президента, но и актрисы.
По итогам проверки 18 марта региональное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о недобросовестной рекламе.
По сообщениям УФАС, дело возбуждено по части 11 стати 5 Закона о рекламе. Уже установлен ответчик по делу – это индивидуальный предприниматель Богданов, разместивший объявление. Ему может грозить штраф. Как передает агентство РИА Новости, дело будет рассматриваться 31 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU