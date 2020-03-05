Джона Кеннеди и Мэрилин Монро «похоронили» в Перми

5 Март 2020 2020-03-05T11:07:04+03:00

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Историей с изображением американского президента на рекламных листовках по производству и установке надгробий заинтересовались в УФАС. Антимонопольщики начали проверку и не исключают, что будет возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе.

- Ведомство усматривает в данной рекламе признаки нарушения части 11 стати 5 Закона о рекламе, а именно запретов на использование изображения умершего лица без согласия его родственников, - пояснил «Комсомольской правде» руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - Сейчас мы устанавливаем лицо, в чьих интересах распространялась информация. Фирменное наименование нам известно, нужно выяснить конкретное лицо, которое за ним скрывается.

Если результаты проверки подтвердят наличие в рекламной листовке признаков нарушения требований законодательства, то антимонопольная служба возбудит дело о нарушении Закона о рекламе.

Для получения исчерпывающей идентифицирующей информации о лице, заинтересованном в распространении рекламы с портретом предположительно американского президента, ведомством направлены соответствующие запросы, проводятся дополнительные проверочные мероприятия. На оригинале рекламной листовки кроме портрета предположительно Джона Кеннеди размещено изображение женщины, похожей на американскую актрису Мэрилин Монро.

Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что выбор изображений для размещения на рекламной листовке был не случайным, а намеренным.

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ИСТОЧНИК KP.RU