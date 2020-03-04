Компания похоронных услуг из Перми разместила на рекламной листовке портрет президента Джона Кеннеди

- Я стоял на остановке Уинская в микрорайоне Садовый и ждал свой автобус, - рассказал пермяк Дмитрий Т. – В глаза мне бросилась рекламная листовка компании похоронных услуг. Фото не было подписано, но не узнать американского президента Джона Кеннеди было нельзя. Это вызвало у меня улыбку: нетривиальный дизайнер хорошо придумал, чье фото взять. Вряд ли кто-то из наследников Кеннеди узнает об этом и подаст в суд.

Пермяк сфотографировал листовку и опубликовал ее на своей странице в соцсетях. Историю начали обсуждать. Выяснилось, что рекламу с портретом президента США выпустила пермская компания по изготовлению и установке памятников. Время рекламной кампании тоже было выбрано неслучайно – скоро начнется сезон посещения кладбищ.

- Дизайнеру была дана задача выбрать качественную картинку красивого человека, которого уже нет в живых, и сделать макет для рекламы, - рассказал «Комсомолке» руководитель этой компании. - Дизайнер выбрала именно это фото. Это было сделано без какой-либо подоплеки. Там же не написано, что это Кеннеди, и не каждый человек знает, кто это такой, и как его зовут.

Напомним, это уже не первый креатив пермских похоронных компаний. В 2011 году рекламировать надгробия в Перми стал… Юрий Гагарин. Изображение первого космонавта появилось на памятнике одной из фирм, работающих возле Северного кладбища. Многих пермяков возмутила тогда эта ситуация, а родственники космонавта, узнав об этой истории, планировали подать иск в суд, но потом простили мастера, который выгравировал изображение Юрия Гагарина в камне.