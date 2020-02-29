2020-02-29T18:43:03+03:00
Происшествия

«Он лежал на полу с окровавленным лицом». В администрации Добрянки объяснили, что потерявший сознание второклассник сам нарвался на удар

Однако близкие утверждают, что его травят в школе давно [видео]
Андрей МАТЛИН
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Скриншот видео.Скриншот видео.
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- Он у нас особенный, живет в своем мире, немного отстает в развитии, вот его и травят, - говорит сестренка ученика второго класса Висимской школы Добрянского городского округа.

Она с ужасом увидела видео, которое распространила старшеклассница этой школы с оскорбительными комментариями. Как уже писала «КП», на видеозаписи видно, как один из старшеклассников валит на пол маленького мальчика, тот лежит на полу без движения, возле его лица растекается кровь. В это время старшеклассница со смехом снимает на смартфон происходящее.

Дома второклассник рассказал, что он потерял сознание после того, как ему в голову запустили тяжелым баскетбольным мячом.

В Прикамье старшеклассники жестоко избили школьника в физкультурном зале.

Опекун мальчика Ирина опубликовала об этом пост в соцсети и написала заявление в полицию.

- Это уже не первый случай! – рассказала она. – В январе он пришел с рассеченным лицом, вся куртка у него была в крови, я ее не смогла отстирать, и пришлось покупать новую. Я пожаловалась в школу, и мне там пообещали, что больше такого не повторится. Но, оказывается, травля продолжалась.

В соцсетях разгорелось обсуждение произошедшего.

- Просто ужас берет после такого, - написала одна из пользовательниц соцсети. - Я спокойно досмотреть даже не могла, у самой сын в начальной школе учится.

- Толпой мелкого мучают, разве это дело? – прокомментировала другая.

В Висимской школе корреспонденту «КП» пообещали разобраться в случившемся.

Затем на ситуацию отреагировали в администрации Добрянского городского округа. На сайте этого муниципалитета появился официальный комментарий.

- 28 февраля в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Добрянского округа поступила информация об инциденте, произошедшем в Висимской школе, по данному факту администрацией округа незамедлительно была начата проверка, - говорится в нем. - Выяснено, что накануне, 27 февраля, во время перемены после четвертого урока учащиеся 8 класса играли в волейбол в спортивном зале. Учащийся 2 класса, зашедший в зал в этот момент, был случайно ударен мячом учащимся 8 класса, что впоследствии привело к конфликтной ситуации. Учитель в зале отсутствовал.

В администрации решили – «рассмотреть вопрос о случившемся на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 3 марта». А также – «оказать срочную психологическую помощь участникам конфликта».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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