2020-02-23T20:16:12+03:00
Спорт

Российская сборная по баскетболу победила Македонию, взяв реванш за проигрыш в Италии

Счет матча 77:67
Алена ОВЧИННИКОВА
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Игра была очень напряженнной.Игра была очень напряженнной.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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23 февраля в Перми состоялся отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии. Трибуны УДС "Молот" были заполнены, так как этот вид спорта в Перми любят еще со времен "Урал-Грейта". Пермяки сосучались по большому баскетболу, поэтому на матче царила просто незабываемая атмосфера!

Игра получилась напряженной. В первой четверти гости вели с премуществом в три-четыре очка. К концу первой четверти российской сборной удалось сократить разрыв и уйти на перерыв со счетом 19:20.

Во второй четверти наши баскетболисты вырвались вперед. Достаточно долго преимущество нашей сборной составляло одно-два очка. Затем россияне начали реализовывать трехочковые и перевес в очках начал становиться довольно весомым.

Героем матча стал баскетболист "Пармы" Максим Григорьев. В конце третьей четверти он забил два трехочковых подряд и счет на табло стал 57:50.

Произошло в момент игры и досадное ЧП. Мяч во время атаки случайно попал в болельщицу. Удар был такой силы, что женщине пришлось вызывать медиков "скорой помощи", дежуривших на матче.

Достаточно "корвалольной" получилась концовка игры. Сначала обе команды не забивали. И за минуту с лишним до конца матча преимущество российской сборной было всего три очка.

Но итог наряженной игры заставил болельщиков прыгать и кричать от радости: российская сборная смогла обыграть баскетболистов Северной Македонии со счетом 77:67, взяв реванш за проигрыш в Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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