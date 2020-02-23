Сборная России в домашнем матче встречается с Северной Македонией. Прямая онлайн-трансляция

В воскресенье, 23 февраля, в Перми пройдет большое спортивное событие: отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии.

Отбор Евробаскета-2021 российские баскетболисты начали с поражения – 20 февраля проиграли сборной Италии в Неаполе со счетом 83:64.

- В нашей группе сборная Италии, хозяйка будущего финала, выходит из группы автоматически, соответственно для выхода из нее задача нашей сборной - не быть последней или третьей в случае, если Италия займет четвертое место, - рассказал"Комсомолке" коммерческий директор БК «Парма», мастер спорта по баскетболу, экс-игрок ПБК «Урал-Грейт» Михаил Дмитриев. - Поэтому нельзя сказать, что игра 23 февраля будет решающей, но картина расстановки сил будет вырисовываться.