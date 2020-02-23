2020-02-22T21:00:54+03:00
Спорт

Сборная России в домашнем матче встречается с Северной Македонией. Прямая онлайн-трансляция

Матч в пермском УДС "Молот" [трансляция]
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Главный тренер сборной Сергей Базаревич. Фото: fiba.basketballГлавный тренер сборной Сергей Базаревич. Фото: fiba.basketball
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В воскресенье, 23 февраля, в Перми пройдет большое спортивное событие: отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии.

Отбор Евробаскета-2021 российские баскетболисты начали с поражения – 20 февраля проиграли сборной Италии в Неаполе со счетом 83:64.

- В нашей группе сборная Италии, хозяйка будущего финала, выходит из группы автоматически, соответственно для выхода из нее задача нашей сборной - не быть последней или третьей в случае, если Италия займет четвертое место, - рассказал"Комсомолке" коммерческий директор БК «Парма», мастер спорта по баскетболу, экс-игрок ПБК «Урал-Грейт» Михаил Дмитриев. - Поэтому нельзя сказать, что игра 23 февраля будет решающей, но картина расстановки сил будет вырисовываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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