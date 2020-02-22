«В Перми наша сборная ни разу не проигрывала!» Россия –Северная Македония: прогнозы на отборочный матч Чемпионата Европы по баскетболу

В воскресенье, 23 февраля, пермяков ждет отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии, который пройдет в Универсальном дворце спорта «Молот».

Предыдущий матч закончился для российских баскетболистов поражением – они проиграли сборной Италии в Неаполе со счетом 83:64. Теперь им надо наверстать потерянные очки. Наши эксперты считают: то, что следующий матч пройдет в Перми, даст российской сборной дополнительную поддержку.

«Верим только в победу!»

- В Перми наша сборная еще ни разу не проигрывала! – отметил шестикратный чемпион России, чемпион NEBL-2000/01, участник Олимпийских игр-2000, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов. - Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, но в победу нашей сборной лично я верю, несмотря на то, что в Италии проиграли с крупным счетом. Думаю, что дома им будет играть полегче, чем на выезде. Команда еще ни разу не играла в таком измененном составе, первый матч дался тяжело. Но есть надежда, что успели сыграться. Да и поддержка болельщиков всегда помогала нашей сборной. Вся Пермь будет желать ей победы.

К сборной России в Перми присоединился форвард "Зенита" Владислав Трушкин. Фото: РФБ

- Спорт тем и хорош, что любой прогноз может подтвердиться или нет только после сигнала об окончании поединка, - говорит коммерческий директор БК «Парма», мастер спорта по баскетболу, экс-игрок ПБК «Урал-Грейт» Михаил Дмитриев. - Тем более такой вид как баскетбол, да еще в разгар спортивного сезона, когда национальные сборные не имеют возможности провести полноценные сборы, а ключевые игроки могут отсутствовать в составе по причине травмы или участия в турнире клуба, в котором выступают по контракту. Обе команды стартовали в квалификации с поражения. Сборная России уступила итальянцам, а Северная Македония дома уступила Эстонии. Северная Македония - представитель югославской школы баскетбола. А это значит, вязкая, порою грубая защита и хорошее позиционное нападение с высокой реализацией средних и дальних бросков. Вся игра команды строиться вокруг трех игроков. Это защитники Ненад Димитриевич и Марко Симоновски, а также тяжелый форвард американского происхождения Шейн Уиттингтон. Справимся с ними в защите – будут большие шансы на успех.

- Македония - аутсайдер, и по рейтингу, и по составу, - считает болельщик с большим стажем Валерий Аникин. - Но все зависит от настроя нашей команды - от тренеров до игроков. В Италии вышли в развалку, плюсом расслабило начало. И тренеры не продумали организацию игры. Растерялись против 3-х очковых. Прозрели лишь к середине четвертой четверти. Холодный душ должен взбодрить. Поэтому по итогу, думаю, все будет нормально. Выиграют, если учтут урок. Плюсом пермский паркет и пермский болельщик в «Молоте». У нас сборная не проигрывала, даже когда совсем все плохо складывалось .

- Думаю, у наших баскетболистов шансы на победу гораздо выше, чем у македонцев, - говорит игрок краснокамской команды «Нью Граунд» Дмитрий Котов. – Наша Сборная объективно сильнее, состав игроков глубже. Тем более, играют дома, а дома, как известно, и стены помогают, и болельщики поддерживают. Верим только в победу!

Напомним, в отборочной квалификации Чемпионата Европы участвуют 32 команды, разбитые на восемь подгрупп. Из каждой группы выходит 2 команды.

- В нашей группе сборная Италии, хозяйка будущего финала, выходит из группы автоматически, соответственно для выхода из нее задача нашей сборной- не быть последней или третьей в случае, если Италия займет четвертое место, - рассказал Михаил Дмитриев. Поэтому нельзя сказать, что игра 23 февраля будет решающей, но картина расстановки сил будет вырисовываться.

Пермский "цемент"

Евгений Валиев. Фото: БК "Парма"

В состав сборной России вошел игрок «Пармы» - 29-летний форвард Евгений Валиев

На его счету в в матче против Италии - 1 очко и 2 подбора.

- Несмотря на то, что в статистике его показатели не впечатляют, но он всегда максимально полезен, когда находится на площадке, - считает Александр Башминов. – Помогает в обороне, страхует игроков, делает много черновой работы в нападении. Он цементирует команду.

- Евгений - игрок высокого уровня, показывающий цепкую и надежную игру в защите, а также хорошо действующий под кольцом в нападении, забивая важные мячи «второго шанса», - охарактеризовал пермского баскетболиста Михаил Дмитриев. - В Италии он провел почти половину игрового времени, сдерживая переднюю линию соперника, хорошо отработав под своим кольцом. В пермском матче, надеюсь, домашние стены помогут ему показать свою лучшую игру.

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