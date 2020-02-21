Большой баскетбол в Перми: Сборная России сыграет с Северной Македонией

В воскресенье, 23 февраля, пермяков ждет большое спортивное событие: отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии пройдет в Универсальном дворце спорта «Молот».

Отбор Евробаскета-2021 российские баскетболисты начали с поражения – 20 февраля проиграли сборной Италии в Неаполе со счетом 83:64.

- Мы сегодня показали свое плохое лицо, - констатировал после встречи с итальянцами главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич. - Нужно извлечь что-то позитивное из этого матча, сделать шаг вперед и сыграть дома гораздо лучше, чем сегодня. Италия была в огне, и мы знали, что этого можно ожидать. Соперник забил множество трехочковых: какие-то из них с сопротивлением, какие-то нет. У нас мяч залетал хуже, но, когда он не залетает, нужно лучше играть в защите! Мы пытались, пытались, но в конце смазали несколько легких бросков, не попали штрафные - и расстроились. В концовке разница стала огромной, за нее стыдно. Однако мы должны отреагировать на это поражение, и мы это сделаем. Можно было бы найти много объяснений случившемуся, но реальность – на табло.

Второй матч отборочного турнира сборная России проведет 23 февраля – в Перми она встретится с командой Северной Македонии.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи.

Обе команды готовятся к игре в Перми после поражения. Россия проиграла Италии 64:83), Северная Македония – Эстонии (72:81).

Время начала матча Сборная России – Северная Македония 23 февраля 2020

Баскетбольный матч Сборной России и Северной Македонии 23 февраля 2020 года начнется в Перми 19:30 по местному времени. УДС «Молот», ул. Лебедева, 13

Стоимость билетов

Билеты на матч Сборной России и Северной Македонии можно купить на онлайн-кассах, цены от 300 рублей до 4 тысяч.

Когда приходить на игру

Болельщиков в «Молот» начнут пускать за два часа до начала игры.

Где смотреть матч

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале МАТЧ! ТВ в 17:25 по московскому времени.

Также текстовая трансляция будет идти на сайте perm.kp.ru

Кто играет из пермяков

В состав сборной России вошел игрок «Пармы» - 29-летний форвард Евгений Валиев. Ранее сообщалось, что играть в отборочных матчах будет еще один пермяк - защитник Максим Григорьев.

Как рассказали в «Парме», оба пермских баскетболиста с 18 февраля начали тренировки в учебно-тренировочном центре «Новогорск» вместе с остальными членами команды. И вместе со всей сборной вылетели в Италию. Но 20 февраля, когда главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич назвал игроков, которые выйдут на паркет в Неаполе, Максим в этот список не попал.

Как сообщили в БК «Парма», в матче с Италией Женя Валиев принес команде 1 очко и 2 подбора.

Когда пройдет Чемпионат

41-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных пройдет с 17 августа по 3 сентября 2021 года. Матчи состоятся в Праге, Тбилиси, Милане, Кельне и Берлине. Соперниками россиян по группе B, помимо Северной Македонии и Италии, станет сборная Эстонии.