2020-02-20T11:56:10+03:00
Спорт

Игрок «Пармы» сыграет за сборную России

Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу пройдет в Перми 23 февраля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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29-летний форвард Евгений Валиев при росте в 207 см весит 100 килограммов. Фото: БК "Парма"29-летний форвард Евгений Валиев при росте в 207 см весит 100 килограммов. Фото: БК "Парма"
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В Пермь возвращается большой баскетбол. 23 февраля в УДС «Молот» состоится отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Северной Македонии.

Первую игру российские баскетболисты проведут со сборной Италии. Она пройдет в Неаполе 20 февраля. А сразу после нее игроки российской сборной чартерным рейсом вылетят в Пермь, где начнут готовиться к матчу с Северной Македонией.

Почему для отборочного матча выбрана Пермь? На этот вопрос президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко ответил так:

- В этом городе всегда нас встречают великолепно, а «Молот» на играх сборной всегда переполнен.

В состав сборной России вошел игрок «Пармы» - 29-летний форвард Евгений Валиев. Ранее сообщалось, что играть в отборочных матчах будет еще один пермяк - защитник Максим Григорьев.

Как рассказали в «Парме», оба пермских баскетболиста с 18 февраля начали тренировки в учебно-тренировочном центре «Новогорск» вместе с остальными членами команды. И вместе со всей сборной вылетели в Италию. Но 20 февраля, когда главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич назвал игроков, которые выйдут на паркет в Неаполе, Максим в этот список не попал.

Напомним, 41-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных пройдет с 17 августа по 3 сентября 2021 года. Матчи состоятся в Праге, Тбилиси, Милане, Кельне и Берлине. Соперниками россиян по группе B, помимо Северной Македонии и Италии, станет сборная Эстонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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