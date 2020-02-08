2020-02-08T09:50:53+03:00
Политика

«Обидно, что не дожали». Максим Решетников о несбывшихся проектах

Экс-губернатор Прикамья сделал на прощание своеобразный «отчет о проделанной работе»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
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Бывший губернатор Прикамья, а ныне министр экономического развития России Максим Решетников провел прощальную инстаграм-конференцию, которая превратилась в своеобразный «отчет о проделанной работе». Отвечая на вопрос, за какие проекты, сделанные в крае под руководством Решетникова, ему не стыдно, он ответил:

- За школу, открытую на днях в Лысьве, завод Шпагина, эспланаду, микрорайон, построенный в Березниках для переселения людей, детские сады и дороги. Со строительством театра движение идет – проект показался мне очень симпатичным. Трамвай на набережной – очень важный и правильный проект.

В то же время Максим Решетников отметил, что многие проекты доделать не удалось.

- Обидно, что не дожали, например, рукава в аэропорту, - признался он. – Но дожмем. Я уже сказал тем, кто за это отвечает, что теперь буду злоупотреблять совсем другими полномочиями.

Разумеется, не обошлось без вопросов о затянувшемся строительстве зоопарка.

- Да, за зоопарк обидно, - ответил Максим Решетников. – На зоопарке мы собрали все ошибки строительства. Но на этапе входа в этот проект у меня еще не было строительного опыта. Там основная проблема в проектно-сметной документации, которая была сделана без должных изысканий. По той документации строить было нельзя. Проект был сделан для Черняевского леса, где пески, а «посадили» зоопарк на Нагорный, где глина. Основные проблемы в этом. А кто и что там украл, правоохранительные органы разберутся.

По словам Максима Решетникова, в этом году начнется воплощение еще одного затянувшегося проекта - строительства нового вокзала Пермь II.

- У меня есть подтверждение от генерального директора РЖД Олега Белозерова, что будут ускорены работы по вокзалу Пермь II. В этом году проект будет завершен и после этого начнется его строительство, - сообщил он. – Вокзал будет большим и красивым. Также руководители ОАО «РЖД» пообещали построить на набережной детскую железную дорогу на участке от Перми-1 до Мотовилихи.

- Вы неоднократно говорили, что будете помогать Дмитрию Махонину, в чем конкретно выразится ваша помощь? – напоследок спросили Максима Решетникова.

- В личных советах, а также при необходимости и в привлечении административного ресурса, - ответил тот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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