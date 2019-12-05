В августе 2020 года в пермском аэропорту планируют запустить телетрапы

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-05T09:58:43+03:00

Реконструкция перронов началась еще в апреле 2018 года Фото: архив "КП"

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Планируется, что телетрапы в пермском аэропорту начнут работать только в августе следующего года. Срок запуска перенесли из-за плохой погоды, которая не позволила закончить ремонт.

До конца года подрядчику будут направлены 30 миллионов рублей, чтобы в феврале начали закупку материалов для строительных работ.

По плану, перрон и рулежная дорожка должны быть завершены к июню 2020 года, а полностью закончить ремонт планируют в августе. Тогда же и запустят телетрапы.

Реконструкция перронов началась еще в апреле 2018 года. На нее выделили 0,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU