В августе 2020 года в пермском аэропорту планируют запустить телетрапы
Планируется, что телетрапы в пермском аэропорту начнут работать только в августе следующего года. Срок запуска перенесли из-за плохой погоды, которая не позволила закончить ремонт.
До конца года подрядчику будут направлены 30 миллионов рублей, чтобы в феврале начали закупку материалов для строительных работ.
По плану, перрон и рулежная дорожка должны быть завершены к июню 2020 года, а полностью закончить ремонт планируют в августе. Тогда же и запустят телетрапы.
Реконструкция перронов началась еще в апреле 2018 года. На нее выделили 0,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU