«Он начал буянить с самого утра». Что рассказали жильцы дома, где в шахту лифта упал 58-летний инвалид

Вчера поздно вечером, 5 февраля, в девятиэтажном доме на улице Пушкина, 11 в шахту лифта с высоты четвертого этажа упал 58-летний житель многоэтажки. Его увезли в реанимацию.

В этом доме с начала января начался капремонт – там предстоит замена лифтов. Как произошло ЧП, сейчас выясняет полиция.

Старые кабины лифта уже демонтировали.Фото: Василий Вахрин

По словам жильцов квартир, расположенных на первом этаже того самого подъезда, в котором все и случилось, около одиннадцати вечера они услышали громкие крики. А когда вышли на площадку, поняли, что они раздаются из шахты лифта и позвонили в «скорую» и полицию.

Сообщение передали в Пермскую городскую службу спасения. Спасатели вскрыли двери лифта на первом этаже. Они извлекли искалеченного мужчину и передали его бригаде реанимации.

- В доме, действительно, меняют лифты в рамках капремонта, во всех шести подъездах были демонтированы кабины, - рассказали в управляющей компании «Победа», которая обслуживает дом. – Наши сотрудники в день ЧП были на месте и развешивали в подъездах объявления о предстоящей уборке снега с крыш. Как они рассказывают, какие-либо монтажные работы по установке лифтов пока не начались, и двери шахт были закрыты.

Новые кабины лифтов уже завезли, но еще не начали устанавливать.Фото: Василий Вахрин

Этот же подтверждают и соседи пострадавшего. Жители дома рассказывают, что их сосед нарушать общественный порядок начал еще с утра.

- К нему часто ходят компании, после которых в подъезде остаются шприцы, - рассказала жительница одной из квартир Наталья. - На него не раз жильцы жаловались в полицию. Вызвали полицейских и в этот день: он с утра ходил по подъезду и кричал, что ему плохо. Днем полицейская машина подъехала, на него составили протокол, но не забрали. И он продолжал шуметь в подъезде до самого вечера. А уже к ночи крики стали раздаваться из шахты лифта.

Жильцов предупредили о том, что в доме начался капремонт с заменой лифтового хозяйства.Фото: Василий Вахрин

- Он на инвалидности и нигде не работал, жил с 80-летней мамой, она в тот день уехала на похороны сестры в один из районов края, он остался один, вот и начал буянить, - рассказывает жительница дома Валентина. - Как и откуда он упал в шахту лифта, мы не знаем. Пусть полиция разбирается.

- Пострадавшего доставили в больницу с травмами головы и тела, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

- Он находится в тяжелом состоянии, - ответили в краевом минздраве.

Это уже не первое ЧП в пермских лифтах. В 2018 году в шахту лифта одной из многоэтажек в Орджоникидзевском районе упала и разбилась насмерть 68-летняя пенсионерка. За это осудили лифтершу организации, которая обслуживала этот дом.

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