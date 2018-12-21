«Не было дня, чтобы я не плакала!» В Перми осудили лифтера за гибель 68-летней пенсионерки в шахте лифта
В Орджоникидзевском районном суде Перми завершился процесс по делу гибели 68-летней пенсионерки, которая упала в шахту лифта и разбилась насмерть.
На скамье подсудимых сидела 57-летняя женщина лифтер. Сидела бок о бок с потерпевшим – с сыном погибшей. Она обняла его, произнеся еще раз в своем последнем слове извинения, и расплакалась.
- Я не хочу, чтобы ее сажали, - обратился к судье потерпевший.
Он отказался предъявлять подсудимой какой-либо иск о возмещении морального вреда.
- Это настоящее горе для близких, простите, если сможете! – прорыдала подсудимая.
Обвиняемая и потерпевший сидели на суде рядом друг с другом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В застрявшем лифте плакали дети, лаяла собака
Судили 57-летнюю Евдокию Климову по статье по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.
Трагедия произошла 6 сентября в высотке на улице Кронита 4/1. В то утро в кабине лифта на 2 этаже застряла пенсионерка с собакой и молодая мама с двумя дочками. В лифте погас свет, и застрявшие стали звать на помощь.
- Девочкам было страшно в темноте, они рыдали в голос, - рассказала после застрявшая пенсионерка.
Жильцы дома позвонили в «Лифтэнерго-Сервис» и оттуда выслали женщину-лифтера. Та приехала и попыталась вызвать на подмогу механика, поняв, что в одиночку ей не удастся вызволить людей из застрявшей кабины.
- Но мне сказали, что он уехал по другому вызову, и когда вернется – неизвестно, - утирает слезы Евдокия. – А в застрявшем лифте плакали дети, лаял пес.
Тогда она решила позвать на помощь жильцов дома, хотя понимала, что не должна привлекать к устранению аварии посторонних – не специалистов. Ей согласились помочь 68-летняя пенсионерка и ее сын. Женщина не жила в этом доме, а пришла собрать и отвести в школу своих внуков-близнецов.
"Это была лучшая мама и бабушка на свете", - говорят про погибшую родные. Фото: соцсети.
Единственная дверь лифта, которую удалось открыть лифтеру, была на 8 этаже. Пенсионерку она попросила постоять у открытой двери, покараулить, чтобы никто не упал в открытую шахту. А сама с ее сыном поднялась в машинное отделение, чтобы вручную лебедкой поднять застрявшую кабину лифта на 8 этаж.
Сын погибшей Вячеслав Мошкин сказал, что не будет требовать возмещения морального вреда.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Она попросила женщину не подходить близко к открытой двери лифта и не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова, как этого требуют правила техники безопасности, но этого инструктажа оказалось недостаточно, - зачитывал текст обвинения на суде представитель гособвинения.
- Мама должна была нам подать сигнал, когда кабина лифта поднимется на 8 этаж, - рассказал Вячеслав. – Но вместо этого мы услышали жуткие крики. Когда мы спустились на 2 этаж, все было кончено. Женщину-лифтера увезли в больницу, она была вся в слезах.
- Потерпевшая от многочисленных травм скончалась на месте, - процитировал выводы следствия гособвинитель, - Смерть наступила в течение нескольких минут.
- Я до сих пор не могу спать по ночам, не было дня, чтобы я не плакала! – говорит Евдокия Климова. - Когда я пришла домой к детям погибшей извиняться, я долго не решалась нажать кнопку звонка, такое горе!
- Это была самая лучшая мама и бабушка на свете! – говорят про погибшую Людмилу Валерьяновну ее сын и дочери, - Нам ее будет очень не хватать.
Обвиняемая сказала, что примет любой приговор
Судебный процесс оказался очень коротким.
Евдокия Ивановна попросила рассмотреть дело в особом порядке. Она полностью признала свою вину и отказалась обжаловать приговор, каким бы он ни был. Сказала, что не будет участвовать в прениях и просить смягчить наказание.
Максимальное наказание по статье, в которой ее обвиняли, – 3 года лишения свободы.
Представитель обвинения предложил не лишать обвиняемую свободы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Учитывая то, что подсудимая полностью признала вину и раскаялась, не считаю необходимым приговаривать ее к реальному сроку, считаю возможным ограничиться наказанием в виде ограничения свободы на 2 года. Она не должна будет покидать Добрянский район, где проживает, без разрешения и обязана будет раз в месяц отмечаться в полиции.
В конце концов, судья вынес вердикт: 2 года ограничения свободы.
Судье предстояло принять справедливое решение.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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