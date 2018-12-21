«Не было дня, чтобы я не плакала!» В Перми осудили лифтера за гибель 68-летней пенсионерки в шахте лифта

В Орджоникидзевском районном суде Перми завершился процесс по делу гибели 68-летней пенсионерки, которая упала в шахту лифта и разбилась насмерть.

На скамье подсудимых сидела 57-летняя женщина лифтер. Сидела бок о бок с потерпевшим – с сыном погибшей. Она обняла его, произнеся еще раз в своем последнем слове извинения, и расплакалась.

- Я не хочу, чтобы ее сажали, - обратился к судье потерпевший.

Он отказался предъявлять подсудимой какой-либо иск о возмещении морального вреда.

- Это настоящее горе для близких, простите, если сможете! – прорыдала подсудимая.

Обвиняемая и потерпевший сидели на суде рядом друг с другом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В застрявшем лифте плакали дети, лаяла собака

Судили 57-летнюю Евдокию Климову по статье по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

Трагедия произошла 6 сентября в высотке на улице Кронита 4/1. В то утро в кабине лифта на 2 этаже застряла пенсионерка с собакой и молодая мама с двумя дочками. В лифте погас свет, и застрявшие стали звать на помощь.

- Девочкам было страшно в темноте, они рыдали в голос, - рассказала после застрявшая пенсионерка.

Жильцы дома позвонили в «Лифтэнерго-Сервис» и оттуда выслали женщину-лифтера. Та приехала и попыталась вызвать на подмогу механика, поняв, что в одиночку ей не удастся вызволить людей из застрявшей кабины.

- Но мне сказали, что он уехал по другому вызову, и когда вернется – неизвестно, - утирает слезы Евдокия. – А в застрявшем лифте плакали дети, лаял пес.

Тогда она решила позвать на помощь жильцов дома, хотя понимала, что не должна привлекать к устранению аварии посторонних – не специалистов. Ей согласились помочь 68-летняя пенсионерка и ее сын. Женщина не жила в этом доме, а пришла собрать и отвести в школу своих внуков-близнецов.

"Это была лучшая мама и бабушка на свете", - говорят про погибшую родные. Фото: соцсети.

Единственная дверь лифта, которую удалось открыть лифтеру, была на 8 этаже. Пенсионерку она попросила постоять у открытой двери, покараулить, чтобы никто не упал в открытую шахту. А сама с ее сыном поднялась в машинное отделение, чтобы вручную лебедкой поднять застрявшую кабину лифта на 8 этаж.

Сын погибшей Вячеслав Мошкин сказал, что не будет требовать возмещения морального вреда.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Она попросила женщину не подходить близко к открытой двери лифта и не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова, как этого требуют правила техники безопасности, но этого инструктажа оказалось недостаточно, - зачитывал текст обвинения на суде представитель гособвинения.

- Мама должна была нам подать сигнал, когда кабина лифта поднимется на 8 этаж, - рассказал Вячеслав. – Но вместо этого мы услышали жуткие крики. Когда мы спустились на 2 этаж, все было кончено. Женщину-лифтера увезли в больницу, она была вся в слезах.

- Потерпевшая от многочисленных травм скончалась на месте, - процитировал выводы следствия гособвинитель, - Смерть наступила в течение нескольких минут.

- Я до сих пор не могу спать по ночам, не было дня, чтобы я не плакала! – говорит Евдокия Климова. - Когда я пришла домой к детям погибшей извиняться, я долго не решалась нажать кнопку звонка, такое горе!

- Это была самая лучшая мама и бабушка на свете! – говорят про погибшую Людмилу Валерьяновну ее сын и дочери, - Нам ее будет очень не хватать.

Обвиняемая сказала, что примет любой приговор

Судебный процесс оказался очень коротким.

Евдокия Ивановна попросила рассмотреть дело в особом порядке. Она полностью признала свою вину и отказалась обжаловать приговор, каким бы он ни был. Сказала, что не будет участвовать в прениях и просить смягчить наказание.

Максимальное наказание по статье, в которой ее обвиняли, – 3 года лишения свободы.

Представитель обвинения предложил не лишать обвиняемую свободы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Учитывая то, что подсудимая полностью признала вину и раскаялась, не считаю необходимым приговаривать ее к реальному сроку, считаю возможным ограничиться наказанием в виде ограничения свободы на 2 года. Она не должна будет покидать Добрянский район, где проживает, без разрешения и обязана будет раз в месяц отмечаться в полиции.

В конце концов, судья вынес вердикт: 2 года ограничения свободы.

Судье предстояло принять справедливое решение.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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