68-летняя пермячка, помогая спасти застрявших в лифте детей, упала в шахту и разбилась насмерть

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-07T16:47:23+03:00

Никто не может понять, что же случилось на 8 этаже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В тот день Людмила Валерьяновна пришла в гости к сыну, чтобы отвести в школу внуков-тройняшек

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Жуткий случай произошел в одной из высотных многоэтажек в Перми.

5 сентября в доме на улице Кронита, 4/2, в микрорайоне «Молодежный», в шахту сломавшегося лифта упала женщина и, пролетев почти 8 этажей, разбилась насмерть.

Дом, в котором случилась трагедия.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- И зачем я открыла дверь лифтерше? – сокрушается теперь внучка погибшей Людмилы Валерьяновны Анастасия. – Та попросила бабушку покараулить дверь лифта на 8 этаже, которая почему-то не закрывалась, мол, мало ли, мимо будут пробегать дети и упадут в шахту. А моего отца и нашего соседа она позвала помочь ей вручную покрутить какой-то барабан в служебное помещении на 16 этаже, чтобы поднять застрявшую возле первого этажа кабину лифта с людьми.

- Мы с соседом поднялись в техпомещение, стали крутить лебедку, и вдруг услышали дикие крики из шахты, - рассказывает сын погибшей Вячеслав. – Это снизу кричали люди, запертые в кабине лифта.

Сын и внучка Анастасия одними их первых увидели страшную картину.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этой кабине уже почти час сидели взаперти пенсионерка, которая возила выгулять соседскую собачку, и молодая мама с двумя дочками. Как вдруг на крышу кабины свалилось что-то тяжелое.

- Более жуткой картины я в жизни не видела! - рассказывает 76-летняя Людмила Ивановна. – Мы и так истомились, пока ждали, когда нас освободят – дети ревут, собака Виля скулит… А тут вдруг раздался страшный грохот у нас над головой, а потом в щель приоткрытых дверей лифта свесилась безжизненная рука, а на пол кабины упали очки.

Застрявшая в лифте Людмила Ивановна говорит, что подобного не испытывала за всю свою долгую жизнь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказывает Вячеслав, когда они, услышав крики, спустились на 8 этаж, и лифтерша увидела, что на лестничной площадке никого нет, она схватилась за голову и стала рыдать.

- Она раньше меня поняла, что случилось, а я все никак не мог поверить в то, что произошло, - говорит он.

«Мы при бабушке жили как в раю»

Родные погибшей теряются в догадках, говорят, что у них нет даже предположений, отчего Людмила Валерьяновна могла упасть в шахту. Соседи гадают: «Может быть, ей стало плохо? Или у нее закружилась голова от высоты, когда она глянула вниз сквозь раскрытые двери лифта? Или уронила очки и пыталась их поймать?»

- Это какое-то роковое стечение обстоятельств, - говорит Анастасия. – Бабушка жила в другом районе и буквально на минутку заскочила к нам – забрать наших тройняшек, моих двух семилетних братиков и сестричку, чтобы отвести их в школу. Она специально отпросилась в библиотеке, где подрабатывала. Бабушка в малышах души не чаяла, она помогла нам оформить ипотеку, когда они появились на свет, и мы въехали в 4-комнатную квартиру в этом доме. Она была энергичной женщиной, кормила нас вкусными обедами, помогала убираться по дому. Мы при ней жили, как в раю!

Старшие внучки Людмилы Валерьяновны говорят, что жили при ней как в раю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Причина трагедии пока не установлена

У следователей пока тоже нет ответа, по какой причине женщина упала в шахту лифта.

- Это произошло по неустановленной причине в ходе производства работ по эвакуации пассажиров из застрявшего лифта, - говорят они.

Уголовное дело возбудили пока не против кого-то конкретно, а по факту гибели человека – по 109-й статье о причинении смерти по неосторожности.

К расследованию подключили экспертов Западно -Уральского управления Ростехнадзора.

- После проведения экспертизы будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников организации, занимающейся техническим обслуживанием лифтов на предмет соблюдения ими требований безопасности, - сообщили в следственном отделе по Орджоникидзевскому району Перми.

Тем временем на дверях лифта, в щахте которого погибла женщина, повесили объявление: «Лифт не работает». И еще одно - на дверях соседнего, с просьбой по возможности ходить по пешком по лестницам, поскольку мотор лифта перегревается.

Лифт закрыли на время, пока ведется следствие.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это проблема во всем городе, лифты катастрофически стареют, - говорит председатель местного ТСЖ Ирина Хаткевич. – Наши лифты были сданы в начале 1990-х вместе с домом. В них постоянно кто-нибудь застревает. С прошлого года мы стали копить деньги на спецсчете на их капремонт, но пока смогли заменить только один лифт, в другом подъезде. Ведь даже самый дешевый лифт стоит не менее полутора миллионов рублей.

Примерно с такой высоты падала Людмила Валерьяновна.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К тому, как их лифты обслуживает организация «Лифтэнергосервис», у председателя нет особых претензий. Единственное нарекание - аварийки всех «лифтовых» организаций расположены в центре города, а их дом – на окраине.

- Аварийную бригаду пришлось бы ждать не один час, вот лифтер и решила вызволить застрявших детей своими силами, - говорит она. – Теперь, наверное, на нее всех собак повесят.

В самом «Лифтэнергосервисе» отказались как-либо комментировать трагический случай, сославшись на то, что этого нельзя делать, пока идет следствие.