2020-02-10T15:11:02+03:00
Происшествия

"Ставил на макароны и не пускал в туалет". В Прикамье мужчину осудили за пытки над пасынком

Малыш терпел издевательства три года
Елена КОНОВАЛилия Абибулаева
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После всего, что ему пришлось пережить, мальчик стал зажатым и до сих пор заикается. Фото Васи предоставила его тетя, фото Руслана - из соцсетейПосле всего, что ему пришлось пережить, мальчик стал зажатым и до сих пор заикается. Фото Васи предоставила его тетя, фото Руслана - из соцсетей
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- Если вдруг ему казалось, что ребенок ведет себя непослушно, он насыпал на пол макароны и заставлял мальчика стоять на них на коленях. Даже в туалет сходить ему не давал.

В течение трех лет маленький Вася терпел пытки своего отчима. 30-летний мужчина ставил мальчика на гору макарон, не давая даже сходить в туалет. Сам Руслан в это время мог спокойно лежать на диване и смотреть телевизор.

Мама Васи знала о "методах воспитания" супруга, но ничего не говорила - боялась расправы. Длилось это "воспитание" с марта 2016 года по осень 2019 года.

В Прикамье отчим ставил пасынка на макароны и гречку

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Маленький мальчик не выдержал пыток и рассказал обо всем бабушке, а та сообщила в полицию. Когда о «методах воспитания» стало известно следователям, мужчину задержали. До сегодняшнего дня он находился в СИЗО. В понедельник, 10 февраля, в Красновишерском суде состоялось заседание, на котором вынесли приговор 30-летнему отчиму. В пресс-службе суда корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что мужчину приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Многие друзья не верили, что 30-летний Руслан мог издеваться над пасынком. На людях он вел себя, как любящий отец, и всегда хорошо обращался с детьми.

После всего, что ему пришлось пережить, мальчик стал зажатым и до сих пор заикается. С ним работают психологи. Сейчас он продолжает жить с мамой и сестрами. Ходит в школу, учителя отзываются о нем хорошо. У правоохранительных органах нет оснований, чтобы изымать ребенка из семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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