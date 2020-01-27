"Мальчик до сих пор заикается". Что известно об отчиме, который заставлял пасынка стоять на макаронах и гречке

- Один раз вызывали полицию к дому, так он поднялся на третий этаж и выставил одну из дочек из окна, угрожая выкинуть ее, - вспоминает Любовь Г.

Скоро в Красновишерске должен начаться суд над 30-летним Русланом Г., который обвиняется в издевательствах над своим пасынком. По данным следствия, мужчина бил маленького Васю и ставил его в угол на колени на гору макарон, не давая даже сходить в туалет.Так он "воспитывал ребенка". При этом Нина, мама Васи, знала о методах воспитания сожителя, но молчала. Мы поговорили с тетей мальчика, которая рассказала, как жила семья и почему над Васей издевались четыре года (имена ребенка и его мамы изменены - прим.ред.).

"Мальчик стал грустным и зажатым"

- Я - родная сестра матери Нины, то есть прихожусь ей тетей, а Вася - мой внучатый племянник, - рассказывает Любовь Голева. - Я сама живу в Екатеринбурге, а к ним в Крансовишерск приезжаю в гости, помогаю деньгами, подарки привожу. Раньше Нина жила с другим мужчиной, он и есть отец Васи. Все было хорошо. Потом они расстались, и Нина нашла себе этого Руслана. Он, кстати, и сам многодетный отец. Когда я к ним приехала в гости и поняла, что Руслан за человек, то стала выгонять из дома. Но Нина сказала, что он будет жить с ними. Тогда я пригрозила: "Пальцем их тронешь - прибью". Поэтому каждый раз, когда я приезжала в гости, он просто уходил из дома.

Еще несколько лет назад, когда Васе было 4 годика, Любовь обратила внимание, что он странно себя ведет. Мальчик стал каким-то зажатым, грустным. Чуть прикрикнешь - глаза в пол опускает и плачет. А еще иногда у ребенка появлялись синяки.

- Я спрашиваю, что случилось, Вася молчит, - говорит Любовь. - Так как я в другом городе живу, сложно было ситуацию контролировать. Я пошла в опеку, попросила помочь как-нибудь. Но никто не помог. А потом я год к ним не приезжала, звонила часто, но навещать не могла. Поехала я после звонка другой родственницы, которая сказала, что у ребят квартира сгорела.

Вася, как и все другие мальчики, любит игрушки. Фото предоставлено его тетей

"Поставил ребенку фингал под глазом"

Любовь объясняет, что раньше Нина с семьей жила в старом бараке, а когда дома начали сносить, им выделили квартиру в новом трехэтажном доме. В ней и случился пожар.

- Я приехала в Красновишерск, сразу пошла в опеку и попросила дать мне хотя бы временную над Васей, но мне отказали, - говорит Любовь. - Тогда я взяла с Нины расписку и забрала Васю ненадолго в Екатеринбург. Ремонт в квартире оплатила. Когда Васю привезла, пошла к его родственнице со стороны отца и попросила взять его под опеку, обещала материально помогать. Она отказала.

В сентябре прошлого года Любовь позвонила Нине и попросила дать телефон Васе. А тот начал заикаться.

- Я спросила у Нины, что случилось, а она: "Он просто упал, руку повредил и много плакал, вот и заикается", - вспоминает Любовь. - Но от падения дети не заикаются! И буквально через несколько дней мне звонит соседка Нины и говорит, что Руслан Васю избил. Прислала фото: у мальчика глаз заплыл, фингал большой. У меня шок. Я звоню бабушке Васе со стороны отца, требую, чтобы та пошла в полицию и сообщила об этом. Потом выехала в Красновишерск, поговорила с Ниной. Ее, кстати, Руслан тоже избил в эти же дни. И она в итоге написала заявление в полицию.

Руслан - многодетный отец. Фото из соцсетей

"Отдыхал на диване, пока Вася стоял на макаронах и гречке"

По словам женщины, Руслан поднимал руку и на родных дочек, а одну из них даже пытался выкинуть в окно. Также Любовь удивляется, что у семьи пропал материнский капитал, и считает, что в этом есть вина Руслана.

- Еще я поговорила с соседкой, которая сама видела, как Вася стоит в углу на макаронах и гречке, пока Руслан, отдыхая, лежит на диване, - говорит Любовь. - Меня поражает, что все вокруг видели, что происходит в семье, но молчали, никуда не обращались. Мне из другого города тяжело контролировать происходящее, но другие-то видели - соседи, опека, мать родной отец... Я уже написала заявление уполномоченному по правам ребенка с жалобой на работу органов. Жду ответ.

Вася продолжает жить с мамой. Руслан находится в СИЗО и ждет суда. Он, кстати, уже ранее был судим. Любовь волнуется, что мужчину могут отпустить, потому что у него есть маленькие дети.

- Говорю Васе по телефону: "Не бойся, он тебя больше бить не будет", но... Мальчик же до сих пор заикается, хоть ему и психолог школьный много помогает, - говорит Любовь. - Я очень переживаю за будущее ребенка.

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