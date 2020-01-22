"Мама знала, но боялась расправы". Подробности ЧП в Прикамье, где отчим заставлял пасынка стоять на макаронах

- Если вдруг ему казалось, что ребенок ведет себя непослушно, он насыпал на пол макароны и заставлял мальчика стоять на них на коленях. Даже в туалет сходить ему не давал.

Следователи передали в суд дело жителя Красновишерска, который обвиняется в издевательствах над своим маленьким пасынком. Сейчас мужчина находится в СИЗО и ждет суда.

"Мама молчала, потому что боялась"

30-летний Руслан Г. - многодетный отец. Несколько лет назад его уже ссудили за то, что он не платил своим детям алименты. После того, как мужчина вышел на свободу, он познакомился с девушкой по имени Елизавета. У нее уже был 4-летний сын Вася (имена детей изменены - прим.ред.). Руслана это не смутило, и они стали жить вместе.

- Позже у пары родились две маленькие дочки, - рассказали нам в следственном отделе Красновишерска. - Но в семье была дискриминация: обвиняемый любил родных детей и не обижал их. А к пасынку относился иначе.

Когда Вася не слушался, Руслан его наказывал. Как рассказали следователи, он ставил ребенка в угол на гору макарон и заставлял там стоять по несколько часов. А еще - избивал мальчика. Все это происходило не каждый день, но с какой-то периодичностью.

Мама Васи знала о "методах воспитания" супруга, но ничего не говорила - боялась расправы. Длилось это "воспитание" с марта 2016 года по осень 2019 года.

"Мы не верим, что Руслан издевался над ребенком"

- В сентябре прошлого года Вася не выдержал и пожаловался на отчима своей бабушке, а та сразу сообщила обо всем в полицию, - добавили в следственном отделе. - Уголовное дело было возбуждено по статье "истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки". Обвиняемый сейчас находится в СИЗО.

А Вася остался жить с мамой и сестрами. Она и в детском садике, и в школе (Вася в этом году пошел в первый класс) педагогами характеризуется хорошо. Дома у семьи всегда чисто и есть продукты. В правоохранительных органах нам сообщили, что оснований изымать мальчика из семьи нет. Пока Елизавета с детьми живет на пособие, а еще им помогают родственники.

Неизвестно, когда начнется суд. Но некоторые друзья не верят в то, что Руслан мог издеваться над ребенком.

- Когда мы приходили к ним в гости, он всегда хорошо общался с детьми - в том числе и с пасынком.