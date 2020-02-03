2020-02-03T16:19:06+03:00
Происшествия

"Жаловались на жжение в глазах". Что говорит сестра одного из детей, которые отравились в пермской сауне

Компания просто хотела отметить день рождения. А в итоге семь маленьких гостей оказались в больнице
Елена КОНОВА
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К сауне выехали шесть бригад врачей «скорой помощи». Фото из группы сауны "ВКонтакте"К сауне выехали шесть бригад врачей «скорой помощи». Фото из группы сауны "ВКонтакте"
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- Гости праздника пожаловались на жжение в глазах, - говорит пермячка Виктория С. - Открыли дверь, чтобы проветрить, но неприятные ощущения не отступали.

Вечером 1 февраля компания из 12 человек - семеро детей и пятеро взрослых - собрались в сауне на Карпинского, чтобы отметить день рождения одной из девочек. Малышке исполнилось 5 лет.

- Я сестра одного из пострадавших мальчиков, - говорит Виктория. - В тот вечер я первая пошла купаться в бассейне, но недомоганий не почувствовала. А позже мамы детей, которые были на празднике, открыли входную дверь со словами: «У нас что-то глаза жжет, они слезятся». Проветрили помещение, а потом пошли к администратору, пожаловались. Та говорит: «У нас такая обработка помещения». В общем, вроде все в порядке. Через час я уехала, а остальные еще купались.

Глаза у гостей праздников все равно слезились и болели. Взрослые поняли, что что-то не так, и вызвали медиков.

- На место тут же выехали шесть бригад врачей «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе минздрава. - Они осмотрели пострадавших и приняли решение госпитализировать шестерых детей, один ребенок был отпущен домой. Взрослые от госпитализации отказались.

Сейчас в больнице остаются еще пятеро детей. Их состояние характеризуется как удовлетворительное.

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Сразу после ЧП в сауну с проверкой выехали сотрудники Роспотребнадзора. Они взяли пробы воздуха и воды.

- В ходе обследования выявлены грубые нарушения законодательства, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Например, отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде. Пока работа сауны приостановлена.

А вот один из отзывов, что мы нашли в сети:

- Сама по себе сауна ничего так, но антисанитария полная, бассейн пахнет чем-то тухлым, - пишут пользователи.

Мы пытались дозвониться до администрации сауны, но как только ответивший мужчина услышал, что звонят журналисты, бросил трубку.

Также проверку по факту ЧП начали и следователи.Они выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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