«Берут сразу по 50 штук». Испугавшись эпидемии коронавируса, пермяки скупают маски

- Я вчера зашла в аптеку возле «Столицы» и увидела, как молодая девушка купила коробку масок, в которой было 50 штук, - рассказала нам пермячка Мария Р. – И все те, кто стоял передо мной в очереди тоже попросили у провизора добавить к покупаемым лекарствам по десять масок. У нас, что, испугавшись эпидемии в Китае, люди создают искусственный дефицит?

Сейчас, в период эпидемии китайского коронавируса, купить медицинскую маску действительно стало проблемой № 1 для жителей столичных городов: Москвы и Санкт-Петербурга. Маски сметают с прилавков аптек, а производители просто не успевают их производить и завозить. По статистике за последний месяц продажа масок в России выросла на 220%.

В Перми ситуация с ажиотажем вокруг медицинских масок достаточно спокойная, но есть такие люди, которые действительно поддались панике и делают запасы.

- Нас с друзьями очень беспокоит ситуация с коронавирусом, - рассказывает пермская студентка Ксения Д. – Мы даже специальный чат завели, куда кидаем новости про эпидемию и обсуждаем количество погибших и методы спасения. Поэтому я тоже всякий случай заказала в интернете коробку масок.

В пермских аптеках рассказали, что бояться того, что маски станут дефицитом, не стоит. Перед сезоном гриппа и ОРВИ их завезли в достаточном количестве. И особого ажиотажа в них нет, запасов должно хватить.

- У нас маски есть в наличии, цена за последний месяц не изменилась, ажиотажа особого нет, - рассказали в аптеке на улице Дружбы.

- В аптеках Перми медицинские маски есть в достаточном количестве, дефицита в них нет, - заверили нас в справочной аптечной сети. – Стоимость одной маски колеблется в пределах от 5 до 10 рублей за штуку. Если покупать поштучно, то в среднем маска обойдется в пять-семь рублей, а вот если брать в упаковках по три или пять штук, то выходит дороже: до десяти рублей за штуку. Но если есть желание и возможность, то можно за 200 рублей купить сразу коробку, в которой упаковано 50 штук. Так одна маска обойдется в четыре рубля.

Правила использования масок:

- Медицинскую маску используют однократно, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу.

При наличии специальных складок на маске их необходимо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины в области носа, ее следует плотно пригнать по спинке носа для обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.

При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. В случае прикосновения к маске необходимо вымыть руки (провести обработку рук кожными антисептиками).

Менять маски необходимо не реже чем через 3 часа. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую. Снимать маску следует за резинки (завязки), не прикасаясь к фильтрующей поверхности. В домашних условиях использованные медицинские маски собирают в отдельный пакет и утилизируют вместе с бытовым мусором.