В Перми на коронавирус проверили 348 авиапассажиров, прилетевших из Китая

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:01:47+03:00

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В пермском аэропорту «Большое Савино» медики Роспортебнадзора начали проверять всех авиапассажиров, прилетевших из неблагополучных с точки зрения распространения коронавируса регионов. С помощью тепловизоров они измеряют температуру прилетевших и берут мазки из зева.

Так, были проверены все 348 пассажиров, прилетевших в Пермь из Санья. Как сообщили в управлении Роспортебнадзора по Пермскому краю, симптомов заболеваний среди них не выявлено. Это был последний рейс на этом направлении: до конца марта полеты в Китай приостановлены.

Ранее в Перми была госпитализирована авиапассажирка, прилетевшая из Санья, но опасного вируса у нее не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU